Le mercato d’hiver est généralement vu comme une « variable d’ajustement » par les clubs. Mais « l’ajustement » est plus ou moins important selon le classement, comme le montre le cas de Saint-Etienne, prêt à claquer la moitié de son budget pour éviter une chute en National. 20 Minutes s’est penché sur quelques points chauds de ce marché des transferts qui ne demande qu’à s’enflammer d’ici le 31 janvier minuit.

Le PSG cherche (encore) le juste milieu

« Pas d’arrivée » si « pas de départ » avait tonné Christophe Galtier vendredi, deux jours après la première défaite de la saison à Lens (3-1). Un match qui a confirmé les soucis parisiens en défense centrale ainsi qu’au milieu de terrain. Dans le premier secteur, la piste Milan Skriniar commence à avoir des airs d’Arlésienne, façon retour de Drogba à l’OM il y a une dizaine d’années. Et puis Presnel Kimpembé va bien finir par rejouer et Galtier semble décidé à donner du temps de jeu à chicotter au tout jeune El Chadaille Bitshiabu.









Mais on miserait bien sur une arrivée au milieu, où Paris a pourtant investi le PIB du Salvador l’été dernier avec le quatuor Vitinha - Fabian Ruiz – Carlos Soler – Renato Sanches. Le premier s’est rapidement adapté, le second a longtemps assuré avant de se blesser début novembre puis de signer un match catastrophique à Lens, alors que les deux autres jouent les seconds rôles, option infirmerie pour le Portugais. Luis Campos doit bien avoir un ressortissant de la péninsule ibérique à sortir de sa boîte à malices…

Les pistes de 20 Minutes : Seko Fofana, qui a encore fait des misères à Paris ce week-end avec Lens ; n’importe quel milieu espagnol qui compte au moins une sélection avec la Roja ; n’importe quel milieu portugais qui compte au moins une sélection avec la Seleção.





L’OM à la pêche au buteur

Amine Harit ? Son genou est en vrac pour encore de longs mois. Gerson ? Il a fini par trouver ce mardi le chemin du retour vers Flamengo, après des semaines de tâtonnement. Alors l’Olympique de Marseille doit recruter au milieu et La Provence évoque un intérêt pour l’Ukrainien de l’Atalanta Bergame Ruslan Malinovskyi, déjà courtisé en vain l’été dernier. Pas vraiment le perdreau de l’année (29 ans) mais du solide qui pourrait rendre de meilleurs services à l’entrejeu phocéen que Luis Suarez à l’attaque de l’OM.





𝗕𝗼𝗮 𝘀𝗼𝗿𝘁𝗲 @GersonSantos08 🇧🇷



Le milieu brésilien est transféré à @Flamengo .



L'OM lui souhaite bonne chance dans cette nouvelle aventure 👏 pic.twitter.com/tAkrQ8YiQk — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 3, 2023







Le Colombien est la énième preuve qu’il faut toujours se méfier des contrefaçons. L’homonyme de l’ancienne terreur uruguayenne de Liverpool et du Barça, arrivé de Grenade l’été dernier, a déjà traversé les Pyrénées dans l’autre sens, avec un prêt à Almeria. Comme Alexis Sanchez se sent un peu seul en pointe et que Bamba Dieng n’est pas sûr de rester, un avant-centre est attendu du côté de l’OM.

Les pistes de 20 Minutes : Wissam Ben Yedder, capitaine de Monaco repoussé sur le banc par le tout jeune Elyesse Ben Seguir ; Andy Delort, qui semble déjà lassé de Nice après un an et demi sur la Côte d’Azur, une éternité pour l’international algérien ; Anthony Martial, si Manchester United accepte de prendre en charge 95 % de son salaire…





L’OL ressort la DeLorean

Après Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette et même Rémy Riou l’été dernier, Dejan Lovren cet hiver… L’expression « faire du neuf avec du vieux » semble avoir été inventée pour l’Olympique lyonnais. Pour l’instant, le succès de l’initiative est tout relatif, avec une morne 8e place et un effet « Lolo » Blanc qui a rapidement et étonnamment pris fin à domicile contre Clermont, dimanche (0-1).

Le retour de Lovren, 3e du récent Mondial avec la Croatie, est censé apporter de l’expérience à une défense un poil trop jeune. Mais à vrai dire, c’est tous les secteurs qui semblent devoir être renforcés pour essayer de sortir enfin de l’anonymat dans lequel les Gones s’enfoncent saison après saison.

Les pistes de 20 Minutes : Maxime Gonalons (Clermont), Clément Grenier (Majorque), Bernard Lacombe (libre).

Angers, la lanterne rouge qui affole l’Europe

On peut être dernier de Ligue 1, enchaîner neuf défaites d’affilée – série en cours – et avoir des joueurs courtisés par de grands clubs européens. C’est le cas du SCO, même si l’intérêt en question est surtout dû au formidable parcours du Maroc lors de la dernière Coupe du monde.





Azzedine Ounahi et Sofiane Boufal, récompensés pour leur Coupe du monde avec le Maroc dimanche avant le match de Ligue 1 entre Angers et Lorient. - Jean-François Monier / AFP

Parmi les Lions de l’Atlas, le très soyeux milieu Azzedine Ounahi (22 ans) a épaté tout le monde au Qatar, à commencer par Luis Enrique, l’une de ses victimes avec l’Espagne. Plus expérimenté, l’ailier gauche Sofiane Boufal (29 ans) a lui aussi trimballé sa classe du côté de Doha. Tous deux ont assisté en spectateurs à la dernière défaite angevine à domicile, dimanche contre Lorient (1-2), et ont reçu au passage un trophée de leur président. Sur Prime Video, Saïd Chabane a d’ailleurs lâché, façon Fréro Delavega : « On aimerait bien tous les garder, mais à un moment donné, le chant des sirènes… »

Les pistes de 20 Minutes : Ounahi signe à Leicester, Boufal rejoint CR7 à Al-Nassr en Arabie saoudite.

Les champions du monde argentins, vedettes du mercato ?

Qui dit titre de champion du monde dit augmentation considérable de la valeur d’un joueur. Elu meilleur jeune du Mondial au Qatar, Enzo Fernandez (21 ans) pourrait quitter Benfica pour rejoindre Chelsea, disposé à lâcher 120 millions d’euros, soit le montant de la clause libératoire du milieu de l’Albiceleste. Le milieu polytatoué a déjà la tête aux Blues, après être rentré au pays pour le Réveillon du Nouvel An, contre l’avis de son club portugais, et avoir séché deux entraînements dans la foulée.

Moins flamboyant mais tout aussi indispensable, le porteur d’eau Alexis MacAllister coule des jours heureux à Brighton au bord de la Manche. Mais à 24 ans, il peut viser plus haut, pourquoi pas à Arsenal, actuel leader de Premier League. Quant à Emiliano Martinez (Aston Villa), bien meilleur gardien qu’humoriste, son nom a circulé du côté du Bayern Munich après la blessure, ski aux pieds, de Manuel Neuer.

Les pistes de 20 Minutes : Après une bagarre avec Adrien Rabiot, Leandro Paredes est renvoyé par la Juve au PSG qui le lui avait prêté. Dans la foulée, El Chiringuito relance un compte à rebours pour l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid avant le 31 janvier minuit. Nicolas Tagliafico est surpris par un vigile du camp de l'entraînement de l'OL, alors qu'il tentait de s'échapper en creusant un tunnel avec une petite cuillère récupérée à la cantine.