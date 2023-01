Comme des dizaines de milliers de ses compatriotes, le président du Brésil, Lula, s’est recueilli ce mardi devant le cercueil de Pelé, exposé dans le stade de Santos. Officiellement investi il y a deux jours, le successeur de Jair Bolsonaro, qui avait déjà occupé la fonction suprême de 2002 à 2010, est arrivé près du stade en hélicoptère dans la matinée. Il a aussitôt présenté ses condoléances à la veuve de Pelé en arrivant sous le grand auvent où est exposé le cercueil.





Le chef de l’Etat a assisté ensuite à une brève cérémonie religieuse devant la dépouille de Pelé, décédé jeudi à l’âge de 82 ans. Sa troisième femme, Marcia Cibela Aoki, vêtue de noir et en larmes, a passé la main sur la tête du footballeur qu’elle avait épousé en 2016. Trois des six enfants encore en vie de Pelé étaient présents. Elle a également placé un chapelet dans son cercueil drapé des drapeaux du FC Santos et du Brésil.

Des proches lui ont rendu un hommage émouvant, se tenant par la main autour de son cercueil en priant. Des dizaines de couronnes de fleurs, envoyées par des personnalités du football comme Neymar ou des clubs étrangers comme le Real Madrid, ont été disposées autour du cercueil. Il « a inspiré toutes les générations, il a toujours été une référence », a dit le père de Neymar, le numéro 10 actuel de la Seleçao retenu à Paris qui a égalisé le nombre de buts de Pelé en sélection nationale (77) lors de la Coupe du monde au Qatar.

150.000 personnes ont défilé pour un dernier hommage

Selon les journalistes de l’AFP présents sur place, le défilé de fans s’est poursuivi de façon ininterrompue toute la journée de lundi, puis toute la nuit. D’après TV Globo, quelque 150.000 personnes sont venues rendre un dernier hommage au triple champion du monde.

Après cette veillée funèbre, qui aura duré 24 heures, le cortège funéraire doit maintenant traverser Santos et passera notamment devant la maison de la mère de Pelé, Celeste Arantes. Agée de 100 ans mais atteinte de troubles cognitifs, elle n’a pas conscience de la mort de son fils. La dépouille de Pelé sera ensuite conduite jusqu’à sa dernière demeure, un mausolée spécialement érigé dans un cimetière, pour une cérémonie de rite catholique dans la stricte intimité familiale.