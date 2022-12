Dimanche soir, le Paris Saint-Germain, leader de Ligue 1, ira défier son dauphin lensois pour tenter d’accroître encore un peu plus son avance : sept points après 16 journées. Mais ce premier jour de la nouvelle année marquera aussi le début du mercato d’hiver, au cours duquel le club de la capitale sera attentiste, si l’on en croit en tout cas Christophe Galtier.

« Il n’y aura pas d’arrivée s’il n’y a pas de départ, les choses sont claires », a répondu vendredi l’entraîneur du PSG, interrogé en conférence de presse sur le sujet. « Moi je suis très heureux de l’effectif que j’ai », a-t-il poursuivi.









« A l’heure actuelle, aucun joueur n’a demandé à bouger, je suis en relations permanentes avec [le conseiller football] Luis Campos. Mais cela reste l’ouverture du mercato, ça va être long, nous avons beaucoup de matchs sur cette période, on va voir comment les choses évoluent. Il peut se présenter un joueur pas satisfait de son temps de jeu et pas très heureux ici », a poursuivi Galtier.

L’attaquant espagnol Pablo Sarabia, auteur d’une saison dernière convaincante en prêt au Sporting Portugal mais au faible temps de jeu depuis août, pourrait être dans ce cas.

Des louanges pour Bitshiabu

Le coach de 56 ans n’attend plus un défenseur central, sa demande la plus pressante non satisfaite au mercato d’été, où le PSG n’a pu s’entendre avec l’Inter Milan pour recruter le Slovaque Milan Skriniar. « Ce n’est pas d’actualité », a-t-il précisé, « nous avons un jeune joueur qui s’appelle El Chadaille [Bitshiabu] qui a joué son premier match [mercredi contre Strasbourg, 2-1], même si ce n’était pas à son poste ».

Le Parisien de 17 ans, aligné comme latéral gauche face au club alsacien, « a un potentiel énorme, nous fondons beaucoup d’espoirs sur lui. Aller chercher un défenseur serait lui bloquer l’espace, c’est aussi une volonté du club de voir ses jeunes talents. Tout en sachant qu’il y a aussi le retour de [Presnel] Kimpembe d’ici quelques semaines », a conclu Galtier.