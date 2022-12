Marco Verratti va encore porter quelques années le maillot du PSG. Le club de la capitale a annoncé la prolongation du contrat du milieu de terrain italien jusqu’en 2026, juste avant le coup d’envoi mercredi du match contre Strasbourg.

« Le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi sont heureux de vous annoncer un cadeau de Noël, la prolongation jusqu’en 2026 de Marco Verratti », a lancé le speaker du Parc des Princes à quelques minutes du début de la rencontre comptant pour la 16e journée de Ligue 1. Le contrat de Verratti, arrivé en 2012, durait initialement jusqu’en 2024.

Le record de Jean-Marc Pilorget en ligne de mire

Avec cette prolongation, le « Petit Hibou », âgé de 30 ans, devrait battre le record de matchs joués pour le PSG, détenu par Jean-Marc Pilorget (435). L’Italien a en effet joué sa 399e rencontre en rouge et bleu face au Racing.

« C’est une très bonne nouvelle pour le club et pour l’entraîneur que je suis », a pour sa part estimé Christophe Galtier. « Marco, on va peut-être l’appeler "Marc" à un certain moment, il est très marqué parisien, Paris Saint-Germain. Il y a quelques années Carlo Ancelotti m’avait parlé d’un joueur exceptionnel, dix ans après il est exceptionnel, sûrement le meilleur à son poste au monde. »

Un « rôle central dans l’histoire » du club

« C’est une immense fierté de prolonger mon contrat avec le Paris Saint-Germain », a réagi Verratti dans un communiqué du club. « Il était évident pour moi que mon histoire continuerait à s’écrire ici ». « Marco a joué un rôle central dans l’histoire et le succès du club au cours des dix dernières années », a commenté de son côté le président Al-Khelaïfi.