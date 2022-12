Le football uruguayen s’est retrouvé endeuillé le jour de Noël. L’ancien milieu de terrain international Fabian O’Neill est en effet décédé dimanche à l’âge de 49 ans des suites d’une cirrhose. C’est son premier club professionnel (où il a évolué de 1992 à 1995), le Nacional Montevideo, qui a annoncé la triste nouvelle en tweetant : « Adieu magicien ! ».





Hoy llora la camiseta 10.

Hoy se detiene la magia para recordar a Fabian O’Neill, uno de los jugadores que despertó más admiración con la camiseta de Nacional.



Se fue uno de los nuestros. Hasta siempre Mago.



Fabian O’Neill avait pris sa retraite sportive en 2003, à seulement 30 ans. Il a ensuite rencontré des problèmes d’alcoolisme et il était hospitalisé depuis samedi pour une hémorragie dans un hôpital de Montevideo, où il est décédé dimanche. « C’est le joueur le plus talentueux que j’ai jamais vu », avait salué Zinédine Zidane il y a quelques années, au sujet de son ex-coéquipier à la Juventus Turin, lors de la saison 2000-2001.

« J’ai eu 14 millions de dollars et j’ai tout perdu »

Fabian O’Neill avait également évolué à Cagliari et à Pérouse en Italie, avant de retourner au Nacional pour y finir sa carrière en 2003. Il avait par ailleurs participé peu avant avec la sélection uruguayenne à la Coupe du monde 2002, mais il n’avait pas pu disputer la moindre rencontre en raison d’une blessure. En 2017, So Foot racontait que l’intéressé avait un jour participé à une vente aux enchères de vaches, durant laquelle, sévèrement alcoolisé, il était allé jusqu’à acquérir 1.104 bestiaux, pour la modique somme de 250.000 dollars.





Ruiné à la fin de sa carrière, Fabian O’Neill confiait avec philosophie : « J’ai eu 14 millions de dollars et j’ai tout perdu. J’ai eu des tonnes d’amis et aujourd’hui, je vis avec une dizaine de vagabonds comme moi, on s’entraide. Mais ça ne me dérange pas d’être pauvre, je n’ai jamais voulu être du côté des riches. J’ai assez pour m’acheter à boire. Manger, je peux manger du riz avec des œufs, c’est pareil. Des chevaux lents, des femmes rapides et beaucoup de paris, voilà pourquoi il ne me reste rien ». La Celeste a bien perdu son George Best à elle.