Au sortir de la finale de la Coupe du monde perdue contre l’Argentine, Didier Deschamps avait donné rendez-vous « en début d’année » pour évoquer son avenir à la tête de l’équipe de France. Il semblerait finalement que l’on soit fixé un peu avant ça. Dans un entretien accordé à Ouest-France ce jeudi, le président de la Fédération Noël Le Graët annonce que les deux hommes vont se voir à Guingamp dès la semaine prochaine afin de « boucler cela avant la fin d’année, si possible ».

Dans cette négociation, DD a la main, comme l’avait déjà dit son patron pendant la Coupe du monde. « S’il ne veut pas rester, ce sera très court. S’il veut rester, il y aura des discussions un peu plus longues », annonce Le Graët. Car tout dépend du bail souhaité par le sélectionneur si, comme le veut la tendance, il aspire à rempiler. Selon L’Equipe, Deschamps, qui aurait moyennement apprécié de ne pas être conforté dans ses fonctions avant la Coupe du monde, songerait à rester jusqu’au prochain Mondial, en 2026, et non pas s’engager « seulement » jusqu’à l’Euro 2024.





Interrogé sur cette échéance, Le Graët ne s’est pas positionné. « 2026 ? Et pourquoi pas 2030 ? On va déjà passer un moment ensemble pour reparler un peu de ce qui s’est passé au Qatar et de ses envies, comment on envisage déjà le championnat d’Europe 2024 », a répondu le président de la 3F, qui passera lui la main au plus tard en 2024.

Quant à l’hypothèse Zinédine Zidane, elle n’est pas d’actualité tant que Deschamps ne s’est pas exprimé, a rappelé le Graët : « Je n’ai pas songé au fait que Didier puisse partir. Certains journalistes ont envie que ça change, mais je ne suis pas du tout influençable par rapport à ce genre de choses. Didier a bien fait son boulot, il a la priorité, et je pense qu’on se mettra d’accord. » Avant même la fin du contrat de Deschamps, le 31 décembre, donc.