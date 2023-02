Colossal Kylian Mbappé, qui a choisi la prestigieuse scène d'un classique contre Marseille pour rejoindre, d'un doublé, Edinson Cavani comme meilleur buteur du Paris Saint-Germain avec 200 buts, lors de la 25e journée de Ligue 1.

Une quinte contre Pays de Cassel (7-0) en Coupe de France, une paire contre Lille (4-3) et encore une contre l'OM, c'est à ce rythme diabolique que le champion du monde 2018 dévore un record de plus, à seulement 24 ans. Son total se décompte comme suit: 136 en L1, 34 en Ligue des champions, 27 en Coupe de France, 2 en Coupe de la Ligue et 1 au Trophée des champions.

Avec ses deux buts en 30 minutes contre l'OM (25e, 55e), deux déboulés à pleine vitesse sur des passes de Lionel Messi, il rejoint l'Uruguayen, qui avait marqué sa double centaine de buts en sept ans (2013-2020) quand «Kyk's» y est parvenu en cinq saison et demi (depuis 2017).





😃 La joie de Kylian Mbappé après la victoire parisienne dans le Classique❗#OMPSG I #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/rjHz7YnwKN — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 26, 2023



Très féru de statistiques, le prodige pourrait s'attaquer à une autre marque qui semblait intouchable, s'il restait plusieurs saisons au PSG, celle de meilleur buteur de l'histoire du Championnat de France, toujours détenu par l'Argentin Delio Onnis, qui a scoré 299 fois entre 1971 et 1986, avec Reims, Monaco, Tours et Toulon.

Mbappé peut déjà s'approcher du deuxième du classement, et premier français, Bernard Lacombe, 255 buts sur quasiment la même période, de 1970 à 1987, à Lyon, Saint-Étienne puis Bordeaux. L'ex-Monégasque en est déjà à 152 buts en L1, il vient de doubler Josip Skoblar, le Croate de l'OM au 19e rang des meilleurs buteurs de l'histoire du Championnat. Et s'approche de Jean-Pierre Papin (156 buts).