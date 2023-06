La clim' gigantesque du printemps dernier n’a donc pas suffi. Un an après s’être pris le râteau le plus monumental de l’histoire des râteaux de la part de Kylian Mbappé alors qu’il pensait le dossier ficelé comme jamais, Florentino Pérez retombe exactement dans les mêmes travers.

La leçon de l'an passé pas retenue ?

Le président du Real Madrid s’est laissé filmer à dire des des choses qu’il ne devrait pas dire dans une vidéo qui a rapidement fuité sur les réseaux sociaux samedi. On voit ce bon Florentino sollicité par un passant/supporter du Real sur l’arrivée prochaine -ou pas- de l’attaquant français, comme cela doit lui arriver environ 500 fois par an. Sauf que cette fois précisément, le boss madrilène décide de s’arrêter et de répondre par un franc « Oui », d’une confiance insolente, avant de préciser « mais pas cette année ».





‼️Florentino Pérez: "¿Fichar a Mbappé? Sí, pero no este año"



‼️Florentino Pérez: "¿Fichar a Mbappé? Sí, pero no este año"

⚪️🔄En bucle. #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/1KjIyEIPbr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 11, 2023



Cela ressemble trait pour trait à son apparition sur le plateau du Chiringuito lors de l’affaire de la Superligue en 2021, quand il avait répondu « Soyez tranquilles » à propos du transfert de Kyky, l’air de dire que c’était entendu. L’histoire a prouvé le contraire, et même si Mbappé se plaît à rendre chèvre tout le monde sur cette histoire depuis deux ans, alors que ses dernières sorties médiatiques - « Je suis sous contrat avec le PSG, donc je serai parisien l’an prochain » - puent le coup fourré à plein nez, sa volte-face de l’an dernier aurait dû au moins alerter le Real Madrid sur une chose. Ce que veut Mbappé en juin est une chose, ce qu’il voudra en janvier, allez savoir. Bref, on n’a pas fini de rigoler.