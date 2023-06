On allait dire que ça faisait longtemps qu’on n’avait pas vu ça, et puis à y regarder de plus près, bah c’était déjà arrivé pas plus tard qu’il y a deux ans. Alors que le tennis français est menacé par un zéro pointé à l’issue du 2e tour de Roland-Garros, ce jeudi, deux choix s’offrent à nous : se mettre en boule dans un coin en attendant des jours meilleurs ou essayer d’en rigoler. Vous nous connaissez, on n’est pas du genre à s’apitoyer sur notre sort (et puis bon ça peut durer encore quelques années cette histoire). On s’est donc attelé à faire une liste des choses qui disparaissent aussi vite que les Bleus sur la terre battue d’Auteuil. C’est parti…

> Le permafrost

> La forêt amazonienne

> Le PSG en Ligue des champions au mois de février

> Emmanuel Macron pendant les manifs contre la réforme

> Les espoirs des Ferrari après un passage aux stands

> Les pandas roux

> L’argent du fonds Marianne

> Un médecin de garde dans les services d’urgence

> Le PQ dans les supermarchés pendant le Covid

> Le caméléon Furcifer labordi (le vertébré ayant la durée de vie la plus courte, pour ceux qui se demanderaient)





Le pauvre ne vit que pendant environ quatre à cinq mois. - Madcham

> La princesse Zelda après la première cinématique

> La décence dans TPMP

> Le vœu numéro 1 sur Parcoursup

> Le PEL du fiston après s’être connecté sur https://tickets.paris2024.org/

> Les bons rappeurs dans Nouvelle Ecole

> Benzema de retour chez les Bleus

> Les opposants politiques de Vladimir Poutine

> Les cheveux de Rafael Nadal

> Les vélos à Paris

> Les présidents des clubs repris par John Textor





"Thank you pour tout Jean-Mi mais faut nous laisser maintenant." - JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

> Un guetteur d’un point de deal à Marseille

> Tes personnages favoris dans Game of Thrones

> Mélenchon qui passe la main à LFI

> Un cessez-le-feu dans la bande de Gaza

> La fin des paillettes décrétée par Nasser Al-Khelaïfi

> Un débat qui n’implique pas les Musulmans sur Cnews

> Le Real Madrid qui n’est plus intéressé par Mbappé

> Les salariés de Twitter avec Elon Musk

> Patrick Cohen à la matinale de France Info

> Les subventions culturelles pour un théâtre de gauche en Auvergne-Rhône Alpes





Toute l'actualité politique sur @polactus ❤ pic.twitter.com/G8DR444uyd — Polactus (@polactus) May 23, 2023



> Bernard Laporte en retrait du rugby français

> Un film français sans Virginie Efira

> La plateforme Salto

Si jamais vous en avez d’autres, n’hésitez pas à venir passer une tête sur notre live de la journée et les glisser dans les commentaires. On est toujours plus forts ensemble.