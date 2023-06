Si les joueurs et les joueuses Russes et Biélorusses jouent sous bannière neutre, la guerre entre l’Ukraine et la Russie n’est pourtant jamais très loin du circuit professionnel de tennis. Dernier exemple en date, un journaliste a interrogé Aryna Sabalenka sur son soutien au président Alexandre Loukachenko à l’issue de sa victoire contre sa compatriote Iryna Shymanovich (7-5, 6-2) au deuxième tour de Roland-Garros, comme le souligne le Figaro.

« En 2020, vous avez signé une lettre pour soutenir Lukashenko au moment où il torturait et il battait les manifestants dans la rue. Ensuite, vous avez fêté le nouvel an avec lui. Comment une potentielle numéro 1 [mondiale] peut-elle soutenir un dictateur ? », l’a interrogé le journaliste. « Je n’ai pas de commentaire à faire. Merci pour votre question », lui a immédiatement répondu la joueuse.

Le journaliste lui a ensuite demandé de condamner la guerre en Ukraine, ce qu’a refusé de faire la joueuse, avant que le modérateur du service de presse du tournoi n’interrompe l’échange. Lors du premier tour, l’Ukrainienne Kostyuk avait refusé de serrer de serrer la main de Sabalenka à l’issue de sa défaite au premier tour face à la Biélorusse (6-3, 6-2).