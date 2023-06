Est-ce officiellement le dernier jour de la quinzaine où nous consacrons un paragraphe de notre programme du jour aux Français encore en lice à Roland-Garros ? On craint d’avoir droit à un grand oui ce jeudi, alors qu’il ne reste plus qu’Océane Dodin, Diane Parry et Arthur Rinderknech. Tous les trois représentent les seules chances de troisième tour d’un tennis français au lendemain d’un mercredi désastreux. Allez, faute de tricolores au sommet, on va vous présenter les principaux enjeux de cette journée, ainsi que les curiosités.

L’affiche du jour

Il faut le reconnaître, c’est peut-être le jour le plus compliqué de ce 122e Roland-Garros pour s’enflammer sur une affiche. Les plus gros favoris (Djokovic-Alcaraz) ont joué mercredi, les Français les plus enthousiasmants (Monfils-Pouille-Van Assche et même Moutet) viennent tous de disparaître du tableau, donc c’est délicat d’être hypé par un match. Allez, on se lance, qui dit hype dit presque forcément ce match qu’on aurait presque pu programmer sur le tableau juniors entre Diane Parry et Mirra Andreeva. A 20 ans, Diane Parry (79e joueuse mondiale) fait quasiment office de baroudeuse du circuit professionnel en comparaison de son adversaire.

Car la prometteuse Russe est née en 2007, DEUX MILLE SEPT, et oui, vous ne rêvez pas. L’expérimentée Américaine Alison Riske (32 ans et 85e au classement WTA) a fait connaissance mardi avec cette tornade de 16 ans, qui lui a posé un incroyable 6-2, 6-1 au premier tour de Roland-Garros. L’actuelle 143e joueuse mondiale pique forcément notre curiosité, d’autant qu’elle a une « grande » sœur (Erika, 18 ans) qui avait participé aux qualifications du Grand Chelem parisien. Et en face, on a envie de revoir Diane Parry, qui a un jeu offensif vraiment sympa et qui a bien géré l’événement qu’était son premier tour.





La jeune Française Diane Parry, ici durant cette édition 2023 de Roland-Garros - David Winter/Shutterstock/SIPA

Les favoris du jour

Les principaux favoris du tournoi nous plantent ce jeudi, entre Alcaraz et Djokovic qui ont arpenté le Central mercredi, mais aussi Holger Rune (numéro 6 à l’ATP) qui bénéficie du forfait de Gaël Monfils. On pense tout de même spontanément à la Polonaise Iga Swiatek (contre l’Américaine Claire Liu), impressionnante numéro une mondiale et tenante du titre, On va aussi retrouver le Norvégien Casper Ruud (numéro 4), totalement sous-médiatisé en France mais capable de terrasser n’importe qui. En ouverture du Phippe-Chatrier à 11h45, il affrontera l’Italien Giulio Zeppieri. Autres têtes de série à l’affiche (outre Zverev), Elena Rybakina (numéro 4) et Jannik Sinner (numéro 8) auront un coup à jouer pour se rapprocher de la deuxième semaine.

Les Français du jour

Vous vous souvenez, de dimanche à mercredi, lorsqu’on se demandait systématiquement si on pourrait faire rentrer les noms de tous les Français engagés à Roland ? Ce problème n’est tellement plus d’actualité qu’on peut vous lister les noms des trois derniers survivants de ce tableau final. Il y a évidemment Diane Parry, dont on a parlé plus tôt pour son match contre Mirra Andreeva sur le Simonne-Mathieu. Mais aussi Océane Dodin, qui aura les honneurs du Central face à Ons Jabeur (numéro 7 mondial). Tombeur de Richard Gasquet mardi, Arthur Rinderknech bouclera la journée au Lenglen face à une tête de série, l’Américain Taylor Fritz (numéro 9).









La météo du jour

Pas de souci, ça grimpe, ça grimpe, potentiellement jusqu’à 26 degrés. Il faudra quand même prendre en compte l’inexorable vent, avec des rafales allant jusqu’à 40 km/h.

Le prono osé du jour

Comme toutes les autres catégories, c’est compliqué de se projeter sur une affiche, tant ça manque d’alléchants chocs. On a décidé de mettre notre focus sur le match entre Tommy Paul et Nicolas Jarry. Si l’Américain est tête de série, on se dit que le Chilien (méconnu) a toutes ses chances ce jeudi.