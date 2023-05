Ce sombre mercredi pour le tennis français, avec six éliminations à la clé (sur six matchs le concernant) au deuxième tour de Roland-Garros, ne pouvait pas plus mal se conclure. Héros du Central la veille, Gaël Monfils s’est en effet présenté en conférence de presse à 23h20, à la fin de la night session de Novak Djokovic, ce qui n’était pas du tout programmé. Ce n’était malheureusement pas pour présenter son choc de jeudi soir contre le Danois Holger Rune (numéro 6 mondial) mais pour annoncer son forfait pour cette si excitante night session.





🚨 OFFICIEL : GAËL MONFILS DÉCLARE FORFAIT POUR ROLAND-GARROS…#RolandGarros pic.twitter.com/Hq3ebML34L — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 31, 2023



« La Monf », qui était mal retombé sur son poignet gauche mardi soir, en plein match face à Sebastian Baez, a tout simplement été contraint de se retirer d’un tournoi qu’il avait débuté sur les chapeaux de roues, après neuf mois sans avoir remporté le moindre match officiel. Il souffre en effet d’une rupture partielle du ligament triangulaire du carpe (TFCC) du poignet gauche. Le joueur avait eu beau se présenter avec une grosse poche de glace sur son poignet gauche, lors de son improbable conférence de presse tenue à 1h20, il s’était alors montré très rassurant lorsque la question lui avait été posée.

« Il m’en reste combien des Roland ? »

« J’ai eu mal pendant le match mais j’ai pu finir, avec beaucoup d’adrénaline, et après m’être manipulé tout seul, explique Gaël Monfils. Je pensais que ça allait bien. Ce matin, j’ai pris pas mal d’anti-inflammatoires au réveil et je sentais que j’avais encore mal. Le médecin n’était pas bien sûr de l’échographie qu’on avait passée. On a donc passé une IRM pour en avoir le cœur net. » C’est donc à l’IRM, mercredi soir, que Gaël Monfils, qui avait assisté au match de sa compagne Elina Svitolina, a découvert cette rupture ligamentaire partielle. Celle-ci devrait l’éloigner des terrains « pendant quelques semaines ». Le scanner qu’il passera jeudi lui indiquera plus précisément son délai d’indisponibilité.









« Le médecin m’a dit qu’il avait bon espoir que je puisse jouer sur gazon », précise-t-il. Il ne tire donc pas un trait sur sa présence à Wimbledon, même s’il devra aussi pour cela être qualifié. Un moindre mal, tant il est peiné de quitter ainsi les Internationaux de France, sans réelle visibilité sur son avenir sur le circuit ATP. « C’est plus que de la déception pour moi. Il m’en reste combien des Roland ? C’est surtout ça la bonne question, et je n’arrive pas à répondre à ça. Je digère… » A 36 ans, il n’est en effet pas impossible que Gaël Monfils ait disputé mercredi son dernier match sur les Internationaux de France. Et quel match…