Roland-Garros EN DIRECT : Djokovic et Alcaraz sur le pont, Garcia et Pouille pour nous faire vibrer... Suivez le 2e tour avec nous

09h30 : « S'il vous plaît, les joueurs sont prêts »

Enfin presque, parce qu'il n'est que 9h30. Mais nous on est déjà là, dans les starts pour le début du deuxième tour ce mercredi. L'écrémage a été fatal aux trois-quarts des Tricolores, mais il reste tout de même quelques occasions de s'enflammer avec Caroline Garcia enfin libérée de « l'effet Central », Lucas Pouille qui va tenter d'exporter la folie du court 14 sur le Lenglen, l'insaisissable Coco Moutet face au gros défi Rublev ou le petit jeune qui monte Luca Van Assche à l'épreuve du terrien Davidovich Fokina. Après ça, on finira la journée en pente douce avec Djoko et Alcaraz en démonstration sur le Central.

>> On ouvre les courts à 11 heures, on vous attend à l'entrée pour ne rien manquer (et en tenue si possible)...