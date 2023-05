Roland-Garros EN DIRECT : La reine Swiatek entre en jeu, Gasquet et Medvedev aussi… Suivez la fin du premier tour avec nous…

9h : Salut les Roland-Garrix (à ne pas confondre avec les Martin Garrix), prêts pour une nouvelle journée de soleil et de tennis ?

Parce que nous, oui ! Du beau monde nous attend encore ce mardi, qui marquera les dernières entrées en lice dans ce Roland-Garros 2023. Honneur à la reine, Iga Swiatek remet son titre en jeu sur le Central. Elle entamera son tournoi face à l’Espagnole Cristina Bucsa, que l’on plaint d’avance. Du côté des Français il y aura à boire et à manger, mais on accordera une attention toute particulière à Richard Gasquet et Gaël Monfils, ce dernier étant programmé en night session. Sans oublier pour autant les Hugo Gaston, Grégoire Barrère, Fiona Ferro, Diane Parry et on en passe. Petite mention au grand blessé de l’année dernière, Sascha Zverev, qui jouera sur le Simonne-Mathieu. Et il y a le numéro 2 mondial Daniil Medvedev aussi, bien sûr. Nouvel ami de la terre battue après sa victoire à Rome, le Russe fait partie des favoris à Paris.

» Début des hostilités à 11 heures