L’exploit a été vite oublié. Après avoir battu, à la surprise générale, Daniil Medvedev, n° 2 mondial, au premier tour de Roland-Garros, mardi, Thiago Seyboth Wild a été interrogé en conférence de presse sur les accusations de violences conjugales portées par son ex-compagne, Thayane Lima. « Je ne pense pas que c’est une question que l’on devrait poser ici, ni à personne, a répondu le Brésilien. Ce n’est pas à toi de décider si c’est l’endroit pour parler de cela ou pas. »

Une enquête a été ouverte contre le tennisman en 2021 après que des faits de violences physiques, psychologiques et morales ont été dénoncés par son ex-femme. « Quand Thiago s’est mis en colère, il m’a poussé, m’a tiré les cheveux, m’a traité de salope, de pute…, avait expliqué la jeune femme au portail brésilien UOL. Sans que je m’en rende compte, il m’a fait tout changer dans ma vie. J’ai commencé à ne plus pouvoir porter de décolleté, je ne pouvais même plus aller à la plage. J’ai toujours porté des ongles longs, mais il aimait les courts parce qu’il disait qu’avoir les ongles longs, ça faisait "pute". »

Recherché par la justice

Dans la plainte déposée auprès des autorités, hormis les insultes et les faits de violences physiques, il est également reproché à Thiago Seyboth Wild d’avoir contrôlé les réseaux sociaux de son ex-compagne, qui est médecin, et qu’il déterminait les posts que la Brésilienne pouvait faire, ou ne pas, faire. Il aurait également profité du fait que Thayane Lima était dépendante financièrement du joueur pour tout contrôler. En septembre 2021, Thiago Seyboth Wild a nié toutes ces accusations et parlé de pratiques « diffamatoires et calomnieuses ».

Depuis le dépôt de plainte, en vue d’un procès, Thiago Seyboth Wild est recherché par le ministère public de Rio de Janeiro, qui n’a jamais réussi à arrêter le 172e joueur mondial. Il n’a ainsi jamais pu être trouvé aux différentes adresses qu’il avait mentionné. « Thiago n’a pas été localisé car il se trouve en dehors de Rio de Janeiro et du Brésil, se consacrant à des activités professionnelles, un fait qui est de notoriété publique », a déclaré l’avocat du tennisman, Rafael de Melo, mardi à UOL.









Dans des storys publiées sur Instagram, mardi, après la victoire de Thiago Seyboth Wild contre Daniil Medvedev, Thayane Lima s’est indignée de l’importance donnée à son ex-compagnon : « Ça me choque, tout le monde a vu ce qu’il s’est passé, et malgré tout, il suffit qu’il gagne un, deux ou trois matchs pour que les gens oublient ce que la personne a fait. C’est le niveau d’importance que le Brésil accorde aux violences faites aux femmes. (…) J’espère que justice sera faite, même si ça prend du temps. »