Ce n’est pas qu’on se faisait beaucoup d’illusions, mais quand même, parlant d’un mec qui a planté 27 fois en Ligue 1 cette saison et qui affiche de meilleures stats que les goinfres Mbappé et Haaland en 2023, on se disait que pourquoi pas, sur un malentendu. Il n’y en eut point, évidemment, quand Didier Deschamps a égrené les noms des heureux élus pour les deux prochains matchs des Bleus (16 juin contre Gibraltar, 19 juin contre la Grèce), ce mercredi en début d’après-midi. Alexandre Lacazette (32 ans) n’aura pas le droit à un retour en grâce, lui qui n’a plus goûté aux Bleus depuis plus de cinq ans.

Après toutes ces années, on commence à maîtriser notre petit guide du DD, pas du genre à rappeler du jour au lendemain des joueurs qu’il considère ne plus faire partie de son projet. On a vu comment s’est terminée la seule fois où il s’y est résolu (Karim Benzema, pour les deux du fond qui n’auraient pas suivi). Le capitaine des Gones n’aurait pas fait tache, pourtant, et aurait pu rendre bien des services pour ces deux matchs placés au bout du bout d’une saison à rallonge. Lui est en pleine bourre, avec 13 buts inscrits en 11 journées depuis son retour de blessure en mars, véritable bouée de sauvetage d’une équipe qui a passé sa saison à chercher un plan de jeu cohérent.





🇫🇷 Alexandre Lacazette devrait devenir le 1er joueur français à compter aucune sélection avec les Bleus lors d'une saison au cours de laquelle il a inscrit 27 buts dans les 5 grands championnats depuis Jacques Vergnes en 1970/71. #EDF #Deschamps #Bleus — Stats Foot (@Statsdufoot) May 30, 2023



Interrogé sur cette absence, Deschamps a rendu l’hommage qui s’impose à la saison du Général, tout en déroulant l’argumentaire auquel on s’attendait. « Tant mieux pour lui s’il a marqué autant de buts, bravo à lui. Alex a toujours eu cette qualité d’efficacité, a-t-il salué. Il fait partie des sélectionnables, après il y a une concurrence à ce poste, des joueurs qui sont là et qui répondent à mes attentes et à celles de l’équipe de France. Je ne vais pas en prendre trois, quatre, cinq au même poste, ça n’aurait pas de sens. Mais on continue de le suivre. »

Le sélectionneur l’a rappelé, c’est on ne peut plus clair dans son esprit pour le moment : « Il y a des cases, chaque poste est doublé, aujourd’hui Olivier Giroud et Randal Kolo Muani sont les deux joueurs qui occupent ce poste (d’avant-centre). » A y regarder de plus près, quelques ajustements auraient tout de même pu être imaginés. Kolo Muani n’est pas non plus un pur buteur et prendre Lacazette en doublure de Giroud ne semblait pas totalement insensé.

Encore un espoir pour l’Euro ?

A la place de qui ? Si le retour de Nkunku ne se discute pas vu comment l’ancien Parisien revient pleine balle après la grave blessure qui lui a fait manquer la Coupe du monde, on peut débattre en revanche de la présence de Marcus Thuram, auteur d’une saison correcte mais pas non plus flamboyante (13 buts avec Monchengladbach) et qui ne vivra pas éternellement sur sa passe décisive de la tête pour Mbappé en finale du Mondial.

Son profil d’avant-centre pouvant également jouer sur un côté dans le 4-3-3 en vigueur depuis la Coupe du monde correspond d'ailleurs à celui de Kolo Muanin sachant que Coman et Dembélé sont là aussi pour s’occuper des côtés. Bref, si DD n’a pas pris le capitaine de l’OL, c’est qu’il le considère au mieux comme un plan B.

Tout espoir n’est pas perdu non plus pour Lacaz’ – qui pour sa part n’en fait pas du tout une fixette, au passage. Si par exemple Giroud, 37 piges au compteur, venait à vraiment baisser de pied et que le Lyonnais enchaînait une saison de même facture, il n’est pas dit que l’Euro se ferait sans lui. La compétition aura lieu en Allemagne, là où l’histoire s’est arrêtée brutalement un soir de doublé, en novembre 2017. On attendra encore avant de sortir les violons. Pour l’instant, la France continue d’avancer sans le dernier Ballon d’or et le seul homme capable de concurrencer Mbappé dans son championnat domestique.