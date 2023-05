Pour la deuxième saison de rang, le coach champion de France ne fait même pas partie de la liste des cinq meilleurs entraîneurs de Ligue 1 selon ses pairs. C’est la mésaventure qui est arrivée aux si critiqués techniciens du PSG Mauricio Pochettino en 2021-2022 puis Christophe Galtier cette année. On trouve donc dans cette liste dévoilée ce mardi par l’UNFP Pascal Gastien (8e avec Clermont) et Philippe Montanier (13e avec Toulouse), pour accompagner le grand favori Franck Haise (2e), ainsi qu'Igor Tudor (3e) et Paulo Fonseca (5e).





Ils ont un métier à multiple casquettes, et les meilleurs d'entre eux sont nommés pour le Trophée UNFP du Meilleur Entraineur de @Ligue1UberEats :



🧢 P. FONSECA

🧢 P. GASTIEN

🧢 F. HAISE

🧢 P. MONTANIER

🧢 I. TUDOR#TropheesUNFP pic.twitter.com/knACKu2PYK — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 16, 2023



D’autres choix en vue de la cérémonie, organisée le 28 mai par le syndicat des footballeurs professionnels, interpellent, surtout pour couronner le meilleur joueur de la saison. Ce titre, qui semble promis pour la quatrième fois consécutive à l’actuel meilleur buteur de Ligue 1 Kylian Mbappé (26 unités), compte ainsi deux absents de taille dans les cinq nommés. On pense à Alexandre Lacazette (25 buts et 4 passes décisives), leader absolu d’un Olympique Lyonnais (7e) qui serait (encore plus) en perdition sans lui. Tout comme Alexis Sanchez, à la ligne statistique plus modeste (14 buts et 3 passes dé) mais à l’influence incontestable sur un OM (3e) encore dans la course à la qualification directe en Ligue des champions.









C’est assez mystérieux de voir que les joueurs de Ligue 1 ont davantage salué l’année du milieu lensois Seko Fofana, inconstant malgré la superbe saison du Racing (2e), davantage illustrée par Loïs Openda, autre Sang et Or nommé. Le Lillois Jonathan David (21 buts et 4 passes décisives) et Lionel Messi, dont la véritable trace de son passage au PSG restera bien plus terne que ses stats (15 buts et 15 passes dé), ne semblent pas non plus indiscutables dans cette liste, au vu de leur leadership moindre par rapport aux tauliers lyonnais et marseillais. Comme quoi les cérémonies individuelles dans le football s’accompagnent toujours ou presque de bizarreries.