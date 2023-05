Au moins, on ne se faisait pas trop d’illusions. Au vu des premiers retours sur la vitesse à laquelle les places partaient depuis l’ouverture de la billetterie à l’unité pour les JO 2024, jeudi, on savait qu’avec notre créneau d’achat à partir de mardi 10 heures, ça s’annonçait coton. Confirmation dès la connexion à la plateforme, il ne reste plus grand-chose à des tarifs qu’on qualifiera d’abordables étant donné les circonstances, c’est-à-dire 200 euros. Seules douze disciplines sont accessibles à ce prix (aviron, basket, boxe, canoë-kayak, football, golf, hand, rugby à 7, tennis de table, voile, volley, water-polo), et le spectre ne s’élargit pas si on pousse le curseur à 500 euros.





Plus beaucoup de choix à moins de 500 euros, le mardi 16 mai à 10 heures. - capture d'écran / 20 Minutes

Les seules places à 24 euros encore disponibles sont des matchs de qualification du tournoi de foot, à Marseille, Saint-Etienne, Nantes, Nice, Lyon et Bordeaux, de la voile à Marseille (tarif unique) et du golf à Saint-Quentin-en-Yvelines. Sur Paris même, il n’y a plus rien en dessous de 140 euros, et pour les deux sports phares des JO que sont l’athlétisme et la natation, il faut compter au moins 690 euros. Quant à la cérémonie d’ouverture, elle est désormais intouchable pour le commun des mortels : ne reste que des places à 2.700 euros, situés sur le bas des quais de Seine, à proximité de Notre-Dame et de la Tour Eiffel.

A côté de ça, une vingtaine de disciplines n’est plus du tout disponible, notamment le judo, l’escrime, le BMX, l’équitation, le breaking, l’escalade et le skate. Le peu de billets disponibles pour ces sports se tenant sur des sites à la capacité réduite se sont envolés depuis longtemps. « Je m’attends à ce que cette deuxième phase continue de générer des déceptions et des frustrations. C’est inévitable, mais elle va encore une fois faire des heureux et il faut tenter sa chance », avait prévenu le patron du Comité d’organisation Tony Estanguet avant l’ouverture de cette seconde phase de vente, qui mettait à disposition 1,5 million de billets pour 4 millions d’inscrits.





Si vous êtes arrivés trop tard ou que vous n’avez pas eu la chance d’être tiré au sort, il reste une troisième et dernière phase de vente, à la fin de l’année 2023, avec les trois millions de billets restant sur les 8 disponibles à l’origine pour le grand public. Méfiez-vous en tout cas des plateformes de revente, car comme nous vous le rappelions il y a quelques jours, plus de 40 sites frauduleux ont déjà été détectés par le Cojo. En ce qui nous concerne, on a fini par craquer pour deux places à 80 balles pour un match de poule de rugby à 7 féminin au Stade de France. Avec un peu de chance on sera disponible pour emmener le fiston.