Faites tourner votre ordi et chauffer votre carte bancaire. Un nouveau tirage au sort a commencé ce mercredi, pour la deuxième phase de ventes de billets des Jeux olympiques de Paris 2024. La première, lancée il y a plus d’un mois, a été un « succès » selon le toujours enthousiaste Tony Estanguet, président du Comité d’organisation (Cojo). Si de nombreuses voix ont hurlé contre des prix souvent jugés exorbitants, près de 3,25 millions de billets ont trouvé preneurs, soit près d’un tiers du total de 10,5 millions.

Cette fois, 1,5 million de sésames sont proposés, à l’unité, alors que l’achat par pack de trois billets (30 maximum) était obligatoire jusqu’à présent, ce qui faisait forcément gonfler la note. L’organisation des Jeux a édité une grille tarifaire pour les différents sports, où l’on retrouve souvent les fameux tickets à 24 euros en catégorie D, dont pas grand monde n’a vu la couleur dans la première phase.









Mais attention, ces petits prix ne s’appliquent pas partout, ni tout le temps ! Ainsi, sur les 17 sessions d’athlétisme, sport roi des JO, seules six proposent ce tarif attrayant, pour des phases de qualification organisées le matin, entre 10 heures et midi ou 13 heures, selon le jour.

Des finales qui valent cher

Pour les sessions à médailles, le porte-monnaie se videra bien plus vite. Par exemple, afin d’assister à la finale du 100 mètres, le 4 août, les prix varient de 125 (catégorie D) à 980 euros (catégorie A). Pour ce tarif-là, on restera au Stade de France de 19 à 22 heures, et les plus chanceux et/ou fortunés verront aussi la finale du saut en hauteur dames et du marteau hommes…

Pour être tout à fait juste, rares sont les sessions à proposer des tarifs aussi élevés ; si l’on excepte l’athlé, on en trouve trois de natation (27 juillet, et 31 juillet et 2 août), où il faudra lâcher les mêmes sommes afin de passer deux petites heures (20h30-22h30) à mater des finales à la Paris-La Défense Arena.

Et puis aussi la finale hommes de basket, le 10 août à Bercy. La finale dames du lendemain coûtera « seulement » entre 95 et 510 euros. C’est cher ? Oui, mais pas autant que la cérémonie d’ouverture sur la Seine, puisque les places sur les quais bas de la Seine coûteront entre 90 euros et 2.700 euros.

80 euros pour l'or olympique de Kylian Mbappé ?

Vous voulez voir Teddy Riner conquérir une nouvelle médaille d'or olympique à la toute fin du programme de judo ? Cela vous coûtera de 100 à 380 euros, sans la certitude de voir le colosse français en action s'il a été éliminé plus tôt évidemment. Cela sera plus abordable d'assister au triomphe de Kylian MBappé au Parc des Princes s'il est un peu pieux accompagné qu'au PSG (80 euros au minimum, 300 au maximum). Les amateurs de natations devront eux débourser au moins 85 euros pour chanter la Marseillaise avec Léon Marchand sur le 400M quatre nages, mais ça peut chiffrer jusqu'à 680 euros pour la catégorie A.

Les bons plans sont à chercher du côté des sports historiques des JO mais parfois boudés par les spectateurs : ainsi, les finales d'haltérophilie seront accessibles à partir de 24 euros, on n'a pas trouvé plus compétitif sur le marché.