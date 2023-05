Qui dit JO à Paris, dit gros gains pour les propriétaires parisiens qui proposent leur appartement à prix d’or pour l’été 2024. Sur Airbnb, le phénomène a pris de l’ampleur, les prix pour l’été 2024 se multipliant par deux, trois, voire dix entre le 26 juillet et le 11 août par rapport à la même période sur une année habituelle. Alors chez 20 Minutes, on a pensé encore plus grand : pourquoi ne pas tenter de partir à l’autre bout du monde dans une maison de rêve avec piscine ?









Sur le papier, l’offre semblait alléchante : et si contre un « cocon parisien plein de charme, à deux pas du canal de l’Ourcq », on pouvait l’espace de trois semaines en profiter pour trouver gratuitement une villa en Australie, en Indonésie ou en Polynésie ? Challenge accepted, 20 Minutes vous emmène dans les méandres des échanges de maison.

Istanbul ou le Vanuatu ?

Première étape : se créer un compte sur quelques sites spécialisés, Homeexchange, Thirdhome, Switchome, Trocmaison entre autres. Prendre des photos, rédiger une annonce, sélectionner les dates des JO pour louer son appartement, faire valider son compte et attaquer la partie sympa : choisir destinations et maisons idéales pour enchanter une période estivale, qui pourrait s’avérer assez anxiogène pour ceux qui resteront à Paris.

Première touche après une centaine de messages envoyés et environ 95 % de messages automatiques refusant bien poliment un tel échange : bye-bye les Îles Caïmans, le Canada, le Costa Rica, la baie de Sydney et l’Indonésie. En revanche, Engin propose un bel appartement dans le centre d’Istanbul, sans contrepartie financière, c’est tout bénef !

Dans la foulée, Tahnia répond également qu’elle est d’accord pour échanger sa maison… au Vanuatu. Chez 20 Minutes, on n’en croit pas nos yeux. Et en effet, son second message a l’effet d’un seau d’eau glacé après une baignade dans le lagon : « Excusez-moi, j’ai mal compris. Nous n’avons pas l’intention de voyager pour le moment, mais nous serions heureux que vous veniez séjourner dans notre complexe pendant cette période ». Coût total de l’hébergement pour trois semaines : 2.320 euros. Merci, mais non merci.





Le logement au Vanuatu. - Capture d'écran 20 Minutes

Brésil et Australie, trop chers

Les messages continuent à défiler. L’Américaine Caroline préfère « le Marais et le 4e arrondissement », Karine de Montréal sait bien que la période des JO n’est pas la plus propice pour visiter Paris et décline, contrairement à Michel de Val-David au Canada, qui n’est pas contre l’idée « d’aller visiter quelques châteaux ». Quant à Klaus, qui propose un beau chalet dans les montagnes suisses, il a prévu de visiter le Japon : « aucun d’entre nous n’est un grand fan de sport, donc ce ne serait probablement pas le bon moment pour visiter Paris (à nouveau). Je comprends tout à fait que vous vouliez fuir pendant cette période 😉 ».

De la sollicitude mais pas de licorne dans la liste. Et puis coup sur coup, Josue et sa maison à Área de Praias au Brésil, puis Graeme à Windsor en Australie, relancent l’espoir. Mais ces échanges ne sont pas gratuits. En plus des « GuestPoints » distribués par le site, selon la taille, la localisation et de nombreux autres critères, les deux propriétaires demandent une somme bien rondelette pour profiter de leur logement avec piscine : entre 3.280 et 5.670 euros. Budget explosé.





Le logement à Área de Praias au Brésil. - Capture d'écran 20 Minutes

Une touche à Mexico

Seules Noémi à Budapest et Heidi d’Olympia aux Etats-Unis mettent une option sur leur venue à Paris pour les JO en 2024, mais attendent en fait la réponse à leur candidature en tant que volontaire. Leurs appartements ne sont pas tout à fait à la hauteur du rêve de départ mais visiter la Hongrie ou le comté de Wahington sont des idées séduisantes. Réponse à l’automne 2023.





Le logement de Cody à Mexico. - Capture d'écran 20 Minutes

A moins que Cody qui vit à Mexico ne soit le Graal tant recherché : « je suis très intéressé, je suppose que vous voulez quitter la ville pendant la foule et le chaos ? ». Affirmatif et lui, les Jeux olympiques l’intéresserait-il ? « Oui mais savez-vous comment faire pour avoir des places ? » Alors oui Cody, on sait : « vous avez un compte en banque bien fourni ? Une patience d’ange ? Une appétence pour à peu près tous les sports sauf l’athlétisme, la natation et tous les sports collectifs ? » Parce qu’acheter des places pour les Jeux, c’est une mission au moins aussi compliquée que celle qu’on vient de se fixer. D’ailleurs, en plus de notre appartement, on cherche aussi à échanger deux places pour les qualifs d’aviron. Promis, c’est du lourd.