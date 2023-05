Inter Milan - AC Milan EN DIRECT : Maignan, Hernandez et Giroud peuvent-ils renverser le derby ?… Suivez cette folle demie de C1 avec nous dès 20h30…

07h15 : Ciao Tutti !

Salut les Minutos, vous le sentez venir le bon gros derby milanais qui va marquer l’histoire dans un San Siro de 80.000 places surblindé ? On ne pouvait pas ne pas vous faire vivre cette demi-finale retour de Ligue des champions entre les deux rivaux absolus de l’Inter Milan et de l’AC Milan. Comme ça, on pourrait se dire que c’est plié de chez plié vu comment les Nerazzurri ont mis leur patte sur la manche aller dès les onze premières minutes (0-2, buts de Dzeko et de Mkhitaryan). Mais déjà, il n’y a que les supporteurs qui vont différer ce mardi (21 heures) par rapport à la semaine passée, puisque les deux clubs mythiques évoluent évidemment à San Siro. Et puis même s’ils sont dos au mur, après avoir également perdu un match déterminant dans la course à la C1 en Serie A, samedi à La Spezia (2-0), Mike Maignan, Theo Hernandez, Olivier Giroud et toute la clique de l’AC Milan ont montré à de nombreuses reprises, depuis la saison passée, qu’ils étaient là dans les très grands rendez-vous. On sait à quel point derby peut rimer avec folie et on compte bien sur eux pour nous le montrer de manière éclatante ce soir. Le cocorico ne s’arrête pas à eux puisque le polyvalent et précieux Pierre Kalulu pourrait prendre part à la fête, et que Clément Turpin, très critiqué lors de Bayern Munich-Manchester City, sera l’arbitre de ce choc. Les deux formations sont quasiment au complet puisqu’il ne manque que Skriniar (blessé comme d’hab depuis de longues semaines, avant de rejoindre le PSG) côté Inter et surtout Bennacer (blessé lui aussi) pour les Rossoneri. Tant que que le dynamiteur Rafael Leao, forfait à l'aller, revient dans le onze de départ de l'AC Milan comme cela semble être le cas ce mardi, on devrait se régaler et on pourrait avoir droit à de sacrés rebondissements.

>> Comptez sur nous pour vous faire vivre l’avant-match dès 20h30, avant un coup d’envoi à 21 heures.