Il ne s’était pas encore exprimé depuis l’annonce soudaine de son départ, en début de semaine. Jean-Michel Aulas, désormais ex-président de l’Olympique Lyonnais après 36 ans de service, a profité de la victoire de l’OL féminin en Coupe de France samedi soir contre le PSG (2-1), à laquelle il a assisté, pour satisfaire la curiosité des médias présents dans la zone mixte du stade de la Source, à Orléans. Voilà ce qu’il faut retenir de ses déclarations compilées par l’AFP.

. Sur l’aventure des féminines de l’OL

« C’est une saga absolument incroyable. Alors évidemment on a tout fait pour que les structures soit à l’identique de celles des garçons (…) Ces merveilleuses joueuses sont accompagnées par un staff unique, avec autant de spécialistes de la vidéo, de la kinésithérapie, de l’ostéopathie, du médical, de la technique, que dans les équipes professionnelles de garçons. »

. Sur sa vision à la FFF pour le football féminin

« C’est notre ambition de faire en sorte que le foot professionnel français donne l’envie à des milliers de jeunes filles de venir jouer au foot. Parce que c’est l’élite souvent qui crée la dynamique de croissance, avec le PSG et l’Olympique Lyonnais, avec maintenant quatre ou cinq autres clubs, qui en D1 sont capables de battre n’importe quel autre club (nous allons essayer de) créer une ligue qui soit pour la France un peu ce qu’a été à l’époque la Premier League anglaise, qui avait pris les bonnes décisions chez les garçons un peu avant les autres. »

. Sur l’équipe de France féminine

« On va essayer à la fédération (…) de se doter des moyens les plus pertinents pour faire en sorte que le foot français tout entier soit au plus haut niveau avec la D1 Arkema mais aussi avec l’équipe de France. Hervé Renard était là ce soir, c’est formidable d’avoir le sélectionneur avec tous ses adjoints qui regarde les filles, qui scrute, qui vit au même rythme que les clubs, c’est important parce qu’on n’a pas d’équipe de France de très haut niveau sans que les clubs de très haut niveau soient accompagnés. »

. Sur son départ du club

« Je vais me retirer, si ça n’avait tenu qu’à moi je ne l’aurais pas fait aussi vite, mais il faut accepter la règle. Je suis un homme heureux, puisque je me retire sur un titre, et il restera encore un match dimanche prochain pour le championnat (L’OL se déplace au PSG avec trois points d’avance à deux journées de la fin de la D1). Je vais me retirer avec le cœur lourd, parce que ce sont des amitiés, des relations très fortes qui se sont créées, mais aussi en étant paisible, serein, en ayant fait le travail, fait ce que j’avais envie de faire, sans jamais céder aux pressions. Et quand on sent qu’on n’a plus ce rôle à jouer, il faut savoir le faire avec élégance, c’est ce que j’essaye de faire. Mais quand on donne 36 ans de sa vie au football, ce n’est pas simple de quitter ce qu’on aime le plus, avec sa famille. »

. Sur l’arrivée des nouveaux patrons

« Tout en n’ayant jamais cédé sur les principes, il fallait faire en sorte de montrer que ceux qui arrivent ont de la passion, aussi une vision, il fallait bien les accueillir et les mettre dans les meilleures conditions pour la suite, j’espère que tout le monde aura remarqué que ça faisait partie de l’homme (qu’il est) de tout donner quand il est aux manettes, et puis de tout donner pour que ceux qui arrivent derrière puissent réaliser les plus belles performances, parce que ce sera mon adrénaline de demain. »