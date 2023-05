Forcément, on ne referme pas une page d’histoire de 36 ans comme on étale ses lettres au Scrabble, pour paraphraser un fameux chanteur. L’éviction de Jean-Michel Aulas de son poste de PDG de l’Olympique lyonnais s’est logiquement invitée à la conférence de presse donnée ce vendredi par Laurent Blanc et Dejan Lovren, avant le déplacement dimanche à Clermont.

« Pas trop à l’aise pour en parler », l’entraîneur du 7e de Ligue 1 n’a pas caché que l’événement a eu « un impact » dans le vestiaire. « Comment peut-on le mesurer ? On n’en sait trop rien. C’est une histoire qui se termine avec un personnage important, ce n’est pas mesurable », a lâché le technicien.

« Triste », Lovren parle d’un manque de respect

Dejan Lovren a davantage laissé parler son cœur. « C’est dommage et je suis triste car Jean-Michel Aulas m’a beaucoup aidé et il a fait énormément pour le club au cours de ses 36 ans de présidence, avec notamment les sept titres [de champion de France], les plus belles années pour lui et l’OL, a développé le défenseur croate. On n’a pas respecté cela. »

L’arrière central, revenu cet hiver après un premier passage de 2010 à 2013, a indiqué avoir « appris la nouvelle dans les journaux », après le succès rocambolesque dimanche contre Montpellier (5-4). Intrigué par l’absence du pourtant omniprésent « JMA » à l’issue de cette victoire, Lovren l’a assuré : « Je n’ai pas cru qu’il était parti. » Maintenant qu’il a digéré l’information, le troisième de la dernière Coupe du monde se tourne vers un avenir « excitant » avec John Textor, qu’il a rencontré vendredi matin avec d’autres tauliers de l’OL, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Anthony Lopes et Maxence Caqueret.









De son côté, l’entraîneur rennais Bruno Genesio, lyonnais de cœur, a également déploré le départ d’Aulas : « C’est le reflet de notre société d’aujourd’hui, a-t-il commenté devant la presse. On ne respecte plus forcément ce qui a été fait. On consomme, on jette. C’est regrettable, encore plus pour quelqu’un qui a apporté énormément à Lyon mais aussi au foot français et au sport français en général. »

Nul doute qu’Aulas se consolera avec ces témoignages de soutien, ainsi qu’avec les 24 millions d’euros d’indemnités qu’il doit toucher.