Liste de Deschamps EN DIRECT : Lacazette peut-il convaincre DD?.. Le chantier du milieu... Suivez l'annonce à partir de 13h45

A l'heure de la sieste, alors que Caro Garcia sera probalement en train de batailler sur le Central face à Blinkova, Didier Deschamps remettra un peu d'équipe de France dans le paysage. Le sélectionneur doit donner sa liste pour les deux derniers matchs des Bleus de la saison, a priori deux balades de santé face à Gibraltar et à domicile contre la Grèce (même si pfiou-attention-les-matchs-au mois-de juin-c'est-toujours-compliqué). Pas de grande révolution à attendre par rapport au groupe qui avait bien lancé les éliminatoires à l'Euro 2024 en mars, seulement quelques ajustements, comme le retour attendu de Nkunku devant. On est quand même curieux de voir comment DD va justifier la non-sélection de Lacazette, injouable avec l'OL cette saison et encore plus depuis mars.

>> On sera sur place au siège de la FFF dès 13h45 pour vous retranscrire tout ça en live, soyez dans les parages...