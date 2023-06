A ce rythme, il ne va plus rester grand monde autour de Kylian Mbappé. Le PSG a annoncé vendredi soir le départ en fin de saison de son défenseur central espagnol Sergio Ramos, âgé de 37 ans, et qui était arrivé au club il y a deux ans.

Le Paris Saint-Germain salue très chaleureusement @SergioRamos, qui s'apprête à quitter la capitale après deux saisons passées à défendre les couleurs du Club. 🔴🔵#MerciRamos — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 2, 2023



« Le Paris Saint-Germain salue très chaleureusement Sergio Ramos, qui s’apprête à quitter la capitale après deux saisons passées à défendre les couleurs du Club », a écrit le PSG dans un communiqué.

«Nous tenons à exprimer notre immense gratitude à Sergio Ramos pour les deux années qu'il a passées avec nous», a déclaré le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, cité dans le communiqué. «Le leadership, l'esprit d'équipe et le professionnalisme de Sergio, associés à son expérience au plus haut niveau, font de lui une véritable légende du football et ce fut un honneur de l'avoir à Paris. Tout le monde au club lui souhaite le meilleur», a ajouté le dirigeant parisien.

Une saison et demie

Champion du monde et deux fois champion d'Europe avec l'Espagne, quatre fois vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, Ramos a profité de son passage au PSG pour ajouter deux titres de champion de France (2022 et 2023) à son époustouflant palmarès.

Ramos, qui est en fin de contrat au 30 juin, a connu une première saison perturbée par les blessures. Au final, il a disputé 57 matches sous les couleurs du Paris SG.

Une prolongation de contrat avait un temps été évoquée par certains médias, mais le défenseur espagnol va donc quitter le club de la capitale après le dernier match de la saison, programmé samedi face à Clermont au Parc des Princes.

Dans la foulée, le joueur espagnol y est allé de son petit tweet de remerciements, affirmant qu’il s’était senti « comme à la maison » à Paris, mais qu’il allait voguer vers une nouvelle aventure. Et un gros chèque?