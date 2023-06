Sur le départ du PSG, Lionel Messi est espéré - euphémisme - au FC Barcelone. Depuis des semaines, voire des mois, le président Joan Laporta et l’entraîneur Xavi multiplient les déclarations d’amour pour tenter de convaincre l’Argentin de rentrer à la maison. Ce vendredi encore, dans une interview au Mundo Deportivo, Xavi a rappelé qu’il était prêt à accueillir son ancien coéquipier à bras ouverts.

« Il a les portes ouvertes ici, je suis l’entraîneur et je sais qu’il nous aidera s’il décide de venir, mais au final je pense qu’il faut le laisser un peu seul, a déclaré Xavi. Je pense qu’il a le football pour continuer à haut niveau et que s’il vient au Barça, ce que veulent la plupart ou tous les Catalans, notamment le coach, les portes sont ouvertes, je suis convaincu que ça se passera bien. Il aura toute la confiance et l’enthousiasme du staff s’il nous rejoint. »





🚨 #EntrevistaMD a Xavi: "Messi decidirá la próxima semana"



🚨 #EntrevistaMD a Xavi: "Messi decidirá la próxima semana"



💬 "Si Leo decide venir, tiene las puertas abiertas. A partir de ahí, el tema contractual ya no es de mi incumbencia. Según me dicen está controlado. De que venga a que no venga, el resto de planificación de fichajes… pic.twitter.com/O83HLeTGo4 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 2, 2023



Si l’affaire est plus compliquée qu’une simple question de volonté, notamment eu égard aux difficultés financières du Barça, la situation devrait se décanter rapidement selon l’ancien milieu de terrain. En tout cas à l’écouter narrer la dernière conversation qu’il a eue avec le champion du monde. « [Il a dit] que la semaine prochaine, il prendra une décision et qu’on devait le laisser tranquille », a fait savoir Xavi.

Jeudi en conférence de presse, son homologue du PSG Christophe Galtier a confirmé que le match de samedi au Parc des Princes face à Clermont sera « le dernier » du septuple Ballon d'or en France. « J’ose espérer qu’il sera accueilli de la meilleure des façons », a-t-il ajouté.