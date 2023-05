Jorge Messi n’est pas que le père de Lionel. Il veille aussi minutieusement sur les intérêts de son fils, quitte à dribbler parfois le fisc espagnol. Aussi, le paternel a-t-il réagi avec virulence ce mardi aux rumeurs de plus en plus pressantes autour de la future signature du fiston en Arabie saoudite, pour une préretraite en or massif.





— Diario SPORT (@sport) May 9, 2023



« Il n’y a absolument rien [de signé] avec aucun club pour la saison prochaine, a réagi Jorge Messi dans un communiqué, partagé par le quotidien catalan Sport. La décision ne sera pas prise avant que Lionel ne termine le championnat avec le PSG. Une fois que la saison sera finie, ce sera le moment d’analyser, de voir ce qui se présente et ensuite de prendre une décision. »

« Un manque de respect pour les médias »

Voilà, c’est dit, mais ce n’est pas tout. Papa Messi en profite pour se « payer » ceux qui diffusent ces « rumeurs » et qui « utilisent le nom de Lionel pour gagner en notoriété ».

« Pour moi, le fait qu’il y ait des personnes qui mentent de façon consciente et délibérée, sans apporter la moindre preuve de leurs affirmations, et qui veulent transformer en information chaque rumeur malintentionnée ou qui est dictée par leurs intérêts, est un manque de respect pour les médias auxquels ils répondent. »

Pour Sport, les choses sont claires : en fin de contrat et fâché avec le PSG, le septuple Ballon d’or veut poursuivre sa carrière dans un championnat européen majeur (autrement dit, avec le Barça, en Liga).









Si et seulement si aucun accord n’aboutit dans ce sens, la Pulga ira palper les pétrodollars saoudiens.