Près de quatre ans après les faits, Adil Rami n’a toujours pas digéré son licenciement par l’Olympique de Marseille. Pour rappel, l’actuel capitaine de l’ESTAC (37 ans) avait vu son contrat rompu en août 2019 pour avoir participé, alors qu’il était blessé, à l’émission « Fort Boyard » trois mois plus tôt. Cette rancune tenace ressort de la story Instagram postée ce mardi par l’actuel Troyen au lendemain de la réintégration de Lionel Messi dans l’effectif du PSG, après avoir été puni pour sa petite balade saoudienne.

Voici le contenu du message rédigé par le champion du monde 2018, in extenso.

Messi de retour à l’entraînement… (Logique) Il aurait peut-être dû faire Fort Boyard pour une association caritative pendant sa journée off… (ça… c’est faute grave et licenciement) #onlesauralesmechants (JhZero) »

La petite vanne de la fin est bien entendu une grosse pique envoyée à Jacques-Henri Eyraud, président de l’OM entre octobre 2016 et février 2021, à la manœuvre lors du renvoi de Rami.









En janvier 2022, le défenseur central avait été débouté par le conseil des prud’hommes de Marseille, alors qu’il contestait cette rupture et réclamait près de 4 millions d’euros, pour ses deux dernières années de contrat non effectuées avec le club phocéen, et pour des dommages et intérêts liés à un préjudice d’image.