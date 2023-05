Veste de costard, teint assez blafard malgré un petit séjour au soleil, un fond blanc bien tristounet… Dans une vidéo publiée sur Instagram, Lionel Messi s’est excusé ce vendredi « auprès du club » et de ses « coéquipiers » du PSG après son voyage en Arabie saoudite, en début de semaine, décidé sans l’accord du club.

« Je pensais sincèrement que nous allions avoir un jour de libre après le match, comme c’était le cas dans les semaines précédentes, a expliqué en espagnol le joueur dans une courte vidéo. J’avais organisé ce voyage et je n’ai pas pu l’annuler, je l’avais déjà annulé auparavant. Je m’excuse auprès de mes coéquipiers et j’attends ce que le club décidera. Je demande pardon à mes partenaires et au club. »

Proche d’un départ à la fin de la saison

Visiblement pas au courant de la sanction infligée par le PSG, Messi sera donc surpris d’apprendre qu’il a été suspendu par la direction du Paris Saint-Germain, qui a également ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre du Ballon d’or, toujours plus proche d’un départ en fin de saison.









Messi « ne peut pas s’entraîner, ne peut pas jouer et il n’est pas payé le temps de la procédure disciplinaire », a indiqué une source ayant connaissance du dossier à l’AFP, refusant néanmoins de s’avancer sur la durée de la suspension. Selon plusieurs médias dont RMC et L’Equipe, celle-ci a été fixée à deux semaines.