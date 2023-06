Départ de Tudor de l'OM : « Une année ici, c'est comme travailler ailleurs 2 ou 3 ans »... Revivez sa conférence de presse

« Déjà le remercier comme l’a fait le président. J’ai rarement connu des coachs avec autant d’implication. Il a été droit depuis le départ, il a amené encore plus de rigueur dans le club. Ila gardé sa ligne de conduite. On le remercie. Il nous l’a annoncé ce matin, un peu surpris, c’est les aléas du foot. C’est à nous aux joueurs et à la direction de s’adapter ».

Igor Tudor a décidé de démissionner de son poste d'entraineur de l'OM pour des raisons personnelles et professionnelles, sans en dire beaucoup plus.

14h25 : Et Pablo Longoria ne répond pas plus, les trois hommes sortent de la salle de conférence.

14h25 : Et Pablo Longoria ne répond pas plus, les trois hommes sortent de la salle de conférence.

Longoria : « La pression c'est une tendance liée au club et au foot d'aujourdhui. Il n'y a pas de regret. Ce que nous a donné Igor c'est sa culture du travail, ce niveau d'exigence, de l'ambition autour des efforts ont peut construire quelques choses. Une autre chose c'est la personne, une personne transparente, sincère. Avec qui on peut partager beaucoup de valeurs »

« Non on va devoir travailler les prochains jours »

« Ce qui arrive ce n'est pas mauvais, on peut l'utiliser pour progresser. Ca a été une très bonne expérience la France, j'ai beaucoup apprécié, des supporteurs formidables, du bon vin. J'ai eu une progression constante, le champ français est bon, il y a du rythme. En ce qui nous concerne, on a montré un beau football, qui a procuré des émotions au public. Je me souviendrais de ce grand travail sur la culture du travail. Une exigence pour progresser, on a les bonnes bases pour le futur et j'espère voir l'OM gagner des trophées ».

Tudor : « Je pense qu'il n'y a pas de comparaison à faire. Ici j'ai tout donné, 100% de moi meme, il y a eu beaucoup de nuits blanches. On a beaucoup pensé. La coopération a été fantastique, ce sont des personnes compétentes. On a commencé à tracer le chemin, les dirigeants vont trouver la clé ».

Tudor : « Je pense que cette année beaucoup de choses se sont passées, des belles choses et des plus compliquées. Travailler ici 1 an c'est comme travailler ailleurs 2 ou 3 ans. Ca faisait un moment que j'y pensais. Les détails n'ont pas d'importance. Dès que j'ai pris ma décision, j'ai voulu la communiquer avec vous tous ».

14h08 : Tudor : « C'est un honneur de travailler au sein du club, un honneur de faire partie de cette famille, trouver ces supporteurs, une énérgie rare. J'ai grandi personnellement. Je quitte le club dans une meilleure situation que celle trouvée. J'ai décidé de partir pour des raisons perso et pro. Je n'ai pas signé dans un autre club. Je souhaite le meilleur au club et à toutes les personnes qui y travaillent ».

14h08 : Tudor : « C'est un honneur de travailler au sein du club, un honneur de faire partie de cette famille, trouver ces supporteurs, une énérgie rare. J'ai grandi personnellement. Je quitte le club dans une meilleure situation que celle trouvée. J'ai décidé de partir pour des raisons perso et pro. Je n'ai pas signé dans un autre club. Je souhaite le meilleur au club et à toutes les personnes qui y travaillent ».