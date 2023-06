Partira, partira pas ? On pensait être fixé jeudi soir, lors de la cérémonie organisée par le journal espagnol Marca en hommage à sa carrière, mais Karim Benzema s’est voulu évasif au moment d’aborder LE sujet que tout le monde attendait. Tout d’abord au moment de répondre à une petite fille, qui lui demandait s’il allait rester au Real Madrid : « Pour le moment je suis ici (à Madrid), je m’entraîne, je profite de chaque jour et samedi (dimanche en réalité) il y a match », a répondu l’attaquant français en souriant.

Relancé quelques minutes plus tard, le ton s’est voulu plus ferme. « Pourquoi je vais parler de mon avenir si je suis ici ? Ceux qui parlent, c’est sur Internet et la réalité, ce n’est pas Internet », a éludé KB9. Le capitaine madrilène est au centre des rumeurs depuis quelques jours. Son contrat se termine le 30 juin prochain, mais grâce au Ballon d'Or remporté en 2022, il pourrait automatiquement reconduire son engagement pour une quinzième saison au Real, selon une clause incluse dans son contrat.





🔝😂 Benzema : "Menteur est Di Marzio. Internet, la vie n'est pas".pic.twitter.com/K5N6rqT6Pz — Real French Madrid (@RMFrench_) June 1, 2023



Sauf que d’après la presse espagnole, Benzema a reçu une offre pharaonique provenant d’Arabie Saoudite, qui lui a proposé 200 millions d’euros sur deux saisons pour l’attirer dans son championnat, comme Cristiano Ronaldo. Après la cérémonie, Marca prenait le contre-pied en annonçant que le Français allait finalement rester au Real, et qu’il honorerait sa dernière année de contrat. « C’est ce que les deux parties avaient prévu depuis longtemps, et ce qu’elles ont, qui plus est, signé », précise le quotidien sportif.

« Je suis très fier de mon travail et je prends du plaisir vraiment à chaque entraînement, à chaque match. C’est le plus important : prendre du plaisir. Quand je vais à Valdebebas, pour moi ce n’est pas du travail, et le jour où ça le deviendra, je dirai : "ça suffit" », a affirmé l’ancien international français. Au club depuis 2009, Benzema est peu à peu entré dans la légende du Real Madrid. Il a fait sa place dans le top 5 des meilleurs buteurs de l’histoire la Maison Blanche et est le joueur qui, avec Marcelo, a remporté le plus de trophées (25, dont cinq titres en Ligue des champions et quatre en Liga).