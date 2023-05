C’est un départ auquel on refuse de croire. Sans doute même qu’on n’y croira toujours pas quand ce sera signé. Mais voilà, selon la presse espagnole, assez unanime sur le sujet ces dernières heures, Karim Benzema serait tout proche de communiquer au Real Madrid son désir de répondre positivement à l’offre mirobolante d’Al Ittihad, tout récent champion d’Arabie Saoudite devant Al-Nassr, le club de Cristiano Ronado.









L’offre en question, dans les grandes lignes ? Un salaire de 200 millions sur deux ans, et la promesse de palper encore un peu plus derrière grâce à un statut d’ambassadeur pour la candidature du royaume à l’organisation de la Coupe du monde 2030. En gros, le même deal en un peu moins juteux que celui proposé à Lionel Messi. Avec une différence de taille, tout de même : Benzema est encore sous contrat pour un an dans le meilleur club du monde ou pas loin, clause « Ballon d'Or » oblige.

L’attaquant tricolore, quatrième meilleur buteur de l’histoire de la Liga et de la Ligue des champions, serait donc le premier joueur d’envergure à céder aux sirènes saoudiennes malgré un contrat béton dans un trop club européen, et même si on comprend vaguement la tentation au vu de son âge (36 ans), le symbole de voir le meilleur joueur du monde en titre se barrer du Real pour aller prendre son chèque en Arabie Saoudite ferait drôlement mal à la tête.