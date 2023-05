Carlo Ancelotti s’est passé d’Eden Hazard et de l’ancien Lyonnais Mariano Diaz dans le groupe convoqué pour le déplacement à Valence, dimanche en Liga. Mais bien entendu, Karim Benzema en fait partie. L’entraîneur du Real Madrid a tenu à défendre son capitaine ce samedi devant la presse, trois jours après la raclée à Manchester City (4-0) en demi-finale retour de la Ligue des champions.

« Douter de Karim Benzema n’a pas de sens, a lâché l’Italien, alors que l’ancien Bleu a traversé la rencontre comme une ombre, à l’image de la plupart de ses coéquipiers. Il peut faire un mauvais match, ça peut arriver, mais ça n’a pas été le seul, mercredi. Karim reste et sera un joueur très important, une légende de ce club. S’il ne fait pas un bon match, ça ne change rien. Mercredi, c’est toute l’équipe qui n’a pas été bonne, pas seulement Karim. »

La deuxième place loin d’être acquise

Alors que le FC Barcelone est déjà champion d’Espagne, le Real se bat pour conserver sa deuxième place menacée par l’Atlético, qui compte deux points de retard sur son voisin à quatre journées de la fin.

« Ça a été une bonne saison, mais c’est sûr qu’elle aurait pu être meilleure », a glissé Ancelotti. « Mais on va essayer de voir ce que l’on peut faire de mieux. Nous ne sommes pas satisfaits de notre Liga, mais dans les autres compétitions, on a gagné la Coupe d’Espagne et on a été à la lutte jusqu’au dernier moment en Ligue des champions », a-t-il rappelé.









« C’est juste une défaite. J’ai encore de l’enthousiasme et l’envie de faire mieux ici. Tout le monde connaît ma situation, j’ai un contrat jusqu’au 30 juin 2024 et je veux l’honorer », a aussi lancé « Carletto ». Une manière de démentir les rumeurs sur un possible départ pour la sélection brésilienne.