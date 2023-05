Manchester City - Real Madrid EN DIRECT: Un seul changement au Real, Camavinga et Benzema sont là... Suivez la demi-finale retour avec nous…

: Hello les Minutos, hola les minutas ! bienvenue pour ce match entre Manchester City et le Real Madrid. On ne va pas se jouer de flûtine, pas entre nous, le match aller entre ces deux géants du continent nous avait clairement laissés sur notre faim. Mais impossible qu’il en soit de même ce mercredi soir, l’enjeu est trop important et l’affiche est trop belle. D’autant que le résultat de mardi dernier (1-1) devrait obliger les deux équipes à tout donner dès le coup d’envoi. On a déjà hâte d’y être, d’autant que tout le monde est sur le pont, hormis le défenseur de City Nathan Aké (blessé).

>> Rendez-vous à 20h30 pour suivre l’avant-match tous ensemble, avant un coup d’envoi de ce choc à 21 heures.