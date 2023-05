Huit jours après l’éviction de Jean-Michel Aulas à la tête de l’OL, le sort de son équipe féminine, véritable référence européenne, est officiellement fixé. Un communiqué conjoint de YMK Holdings et d’OL Groupe officialise en effet la création « d’un groupe mondial de football féminin » présidé par la milliardaire américaine Michele Kang. La PDG de la franchise américaine de Washington Spirit était présente samedi à Orléans pour soulever la Coupe de France remportée par Wendie Renard et ses partenaires contre le PSG (2-1).





« Cet accord représente une avancée majeure dans l’histoire du football professionnel féminin, indique Michele Kang dans ce communiqué. Il réunit la tradition inégalée de l’OL féminin, huit fois vainqueur de la Ligue des champions, et le dynamisme du Washington Spirit, champion de la NWSL en 2021, pour inaugurer une nouvelle ère de notre sport. L’alignement complet sur cette vision entre le conseil d’administration d’OL Groupe et les principaux acteurs, dont Jean-Michel Aulas, John Textor et moi-même, est particulièrement fort. C’est un grand honneur pour moi de prendre en charge l’OL féminin et de piloter ce projet sans précédent. »

« Chaque club conservera sa propre identité »

Celui-ci sera scruté de près, tant cette section féminine était la principale satisfaction sportive de la dernière décennie de l’ère Aulas à Lyon. Concrètement, Michele Kang sera avec YMK Holdings l’actionnaire majoritaire et la présidente de cette structure mondiale de football féminin, « première organisation multiclubs de football féminin détenue et dirigée par une femme ». Le communiqué publié ce mardi précise qu’outre Washington Spirit et l’OL, « la nouvelle organisation a pour objectif d’acquérir des clubs supplémentaires dans d’autres pays en Europe, en Amérique et en Asie ». Michele Kang, qui rejoindra également le Conseil d’administration d’OL Groupe, a sans surprise été saluée par le nouveau boss américain de l’OL John Textor.









« L’accord conclu aujourd’hui avec Michele Kang permet de créer le véhicule idéal pour construire la marque mondiale de l’Olympique Lyonnais et pour assurer un avenir passionnant à l’OL féminin », souligne le propriétaire du club. Conscients des doutes qui pourraient entourer cette transaction à Lyon, dans la foulée de la stupeur liée au départ de JMA, la direction d’OL Groupe et YMK Holdings assurent ce mardi que « chaque club conservera sa propre identité établie, dans le respect de son héritage et de sa communauté de supporteurs ». On aura des indices dès cet été dans ce sens, alors que les Lyonnaises vont tenter de valider leur dixième titre de championnes de France dimanche (21 heures) au Parc des Princes.