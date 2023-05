Les Lyonnaises ont rendu le meilleur hommage possible à Jean-Michel Aulas. L’OL s’est imposé en finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain (2-1) après s’être rapidement facilité la tâche grâce à un doublé d’Ada Hegerberg. La Norvégienne a marqué deux buts en l’espace de dix minutes (13e, 23e) et la réaction parisienne, signée Ramona Bachmann (36e), se sera révélée insuffisante pour les Parisiennes.

Les « Fenottes » ont ainsi offert un nouveau titre à l’homme qui a transformé l’ex-FC Lyon, racheté en 2004, en véritable machine à gagner du football féminin, en Europe et dans l’Hexagone, ces dernières années.

Aulas au bord des larmes

Ce titre a une saveur particulière pour Aulas, dont c’était la première apparition publique depuis sa mise sur la touche, le 5 mai, par le nouveau propriétaire américain John Textor.

Au bord des larmes, le désormais président d’honneur de l’OL a représenté le club lors du protocole d’avant-match, réservant des embrassades et accolades à toutes les joueuses, et de manière plus appuyée avec Wendie Renard, Selma Bacha et Ada Hegerberg.