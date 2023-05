Et hop, un petit tacle d’attaquante bien senti. Les pieds bien décollés qui viennent chatouiller les tibias du président de la Fifa, Gianni Infantino. Alors que l’appel d’offres pour la diffusion du Mondial 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande n’a toujours pas abouti dans plusieurs pays européens, l’internationale allemande Alexandra Popp n’a pas pris de chemin de traverse pour critiquer le Suisse.

« Je vais le formuler gentiment. Chez M. Infantino, on a l’impression qu’il n’est plus que question d’argent, et de qui est le plus puissant au monde, a regretté l’avant-centre, dans un entretien accordé à l’agence de presse sportive allemande SID. Ça ne devrait pas être le cas. Parce que de cette façon, le sport que l’on aime et que l’on apprécie tous, s’abîme. Le devoir revient à la Fifa mais aussi aux diffuseurs. »

« Essayer de trouver un consensus »

En Allemagne, comme en France, en Italie, en Espagne ou au Royaume-Uni, l’appel d’offres lancé par la Fifa pour la diffusion de la Coupe du monde (du 20 juillet au 20 août) n’a pour l’instant pas abouti « faute d’offres qui reconnaissent le plus grand tournoi de football féminin au monde à sa juste valeur », a estimé la Fifa. « Pour être parfaitement clair, nous considérons comme une obligation morale et juridique notre refus de brader la Coupe du monde féminine », a encore martelé le président de la Fifa, lundi, à une table ronde de l’Organisation mondiale du commerce.

« Évidemment, nous sommes conscientes qu’on va jouer à l’autre bout du monde, sur un fuseau horaire totalement différent. Mais je pense que si l’on est honnête avec nous, on n’a pas trop besoin de réfléchir pour les diffusions », a insisté l’attaquante de Wolfsburg, qui jouera la finale de la Ligue des champions le 3 juin à Eindhoven (Pays-Bas) contre le FC Barcelone. « On devrait essayer de trouver un consensus, au lieu de se rejeter la faute et de laisser parler la cupidité », a ajouté Popp, vice-championne d’Europe l’an passé.