Après le clash Amandine Henry-Corinne Diacre en 2020, place à celui entre Wendie Renard et la sélectionneuse de l’équipe de France. L’emblématique capitaine de l’OL et des Bleues vient en effet d’annoncer sa mise en retrait de la sélection ce vendredi, dans un message posté sur les réseaux sociaux qui fait office de coup de tonnerre. Dans la foulée d’un triste Tournoi de France, remporté mardi sans lever le moindre doute sur le projet de jeu et les choix de Corinne Diacre, Wendie Renard remet en question celle-ci sans la nommer.





Merci pour votre soutien et le respect de ma décision. 🇫🇷 pic.twitter.com/MOryINwvb0 — Wendie Renard (@WRenard) February 24, 2023



Je ne peux plus cautionner le système actuel bien loin des exigences requises par le plus haut niveau. Je ne ferai malheureusement pas cette Coupe du monde dans de telles conditions. »

« Je n’ai plus envie de souffrir »

Comprendre que si Corinne Diacre et son staff venaient à être débarqués dans les prochaines semaines, avec une organisation « de haut niveau » jusqu'aux dirigeants de la Fédération française de football (FFF), la joueuse de l’Olympique Lyonnais pourrait envisager un retour sous le maillot bleu, pour le Mondial qui aura lieu dans cinq mois en Australie et en Nouvelle-Zélande. Etant donné la crise actuelle à la FFF, ce dossier s’annonce compliqué à débloquer.









Mais à voir à quel point une joueuse aussi fédératrice que Wendie Renard (32 ans et 142 sélections) est à bout, la situation pourrait vite devenir intenable pour Corinne Diacre, qui n’a jamais obtenu mieux qu’une place de demi-finaliste (à l’Euro 2022), depuis sa nomination en 2017. « C’est un jour triste mais nécessaire pour préserver ma santé mentale, poursuit même Wendie Renard dans son message. Je n’ai plus envie de souffrir. » Les mots de la joueuse la plus titrée de l’histoire du football féminin sont forts. Autant que le vent de révolte à venir en équipe de France contre Corinne Diacre et son staff ?