Franchement, Leverkusen au mois de février, ce n’est pas la première destination qu’on aurait mise en haut de notre liste de sites à visiter. A tort, sûrement. Il suffit de demander à la trentaine de gamins licenciés à l’Espérance Paris 19e pour en être certain. Cinq équipes (deux U9, deux U11 et une U12), accompagnées d’entraîneurs et de parents, se sont rendues le 16 février en Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour assister à la rencontre de Ligue Europa entre le Bayer et Monaco (2-3). Tous invités par Moussa Diaby et Youssouf Fofana, qui jouent respectivement dans le club allemand et chez les Rouge et Blanc.

Les deux internationaux français ont passé quasiment toute leur enfance dans ce club de quartier avec lequel ils sont toujours très attachés : « Ils ont leur vie et leur rythme, mais quand on fait appel à eux, ils répondent présent, raconte Morade Djeddi, président de l’Espérance Paris 19e. C’est leur club d’enfance, là où ils se sont construits, leur club de quartier, leur club où ils ont tissé des liens avec leurs amis. »

Un match contre les jeunes de Leverkusen

« J’ai passé dix ans de ma vie là-bas, donc c’est plutôt naturel d’aller les voir, je ne me pose pas de questions, c’est comme si je rentrais chez moi, à la maison pour voir mes parents », développe Youssouf Fofana à 20 Minutes. Alors, quand le tirage au sort des seizièmes de finale de Ligue Europa a mis face à face les deux amis, ils ont saisi l’occasion pour faire venir la nouvelle génération de l’Espérance. « On s’est tout de suite dit que ça pouvait être une bonne idée d’organiser ça », complète Fofana.

Un an après que Moussa Diaby eut déjà invité une quarantaine de joueurs à la BayArena pour assister à Leverkusen-Betis (4-0), les deux joueurs ont financé les deux cars pour emmener les petits, les éducateurs et certains parents. Et, avant d’assister à la rencontre et d’avoir des maillots de Fofana et Diaby, des petits matchs amicaux ont été organisés avec les équipes de jeunes - « très très fortes », selon Morade Djeddi - du club allemand.









« Et, une fois dans le stade, les gamins criaient de partout les noms de Diaby et Fofana, c’était incroyable, vraiment un moment spécial, en rigole encore Amadou, le coach des U9. Et, après le but de Moussa, l’ambiance parmi les gamins était folle. Ils n’ont pas l’habitude de voir des grands stades, et même moi, c’est la première fois que j’allais dans un grand stade hors de l’Île-de-France. »

« Vous avez vu Diaby et Fofana, vous ? »

Après le match, Moussa Diaby et Youssouf Fofana sont venus rencontrer la petite bande venue de la capitale, pour des séances photos. Et, si le milieu de terrain monégasque a dû vite s’éclipser pour rentrer sur le Rocher avec le reste de l’équipe, l’ailier du Bayer a pris le temps d’échanger avec les gamins de l’Espérance. « Cette rencontre, ils en parlent encore, se marre Amadou. Après ce voyage à Leverkusen, on a enchaîné sur un tournoi dimanche, et les gamins allaient voir les autres équipes pour leur demander s’ils avaient vu Moussa Diaby et Youssouf Fofana ? “Non, et ben nous oui.” Franchement, c’était un régal. »

Ce jeudi, deux autres équipes U10 de l’Espérance Paris 19e auront la chance d’assister au match retour au stade Louis-II. « Cette fois, il n’y a pas de financement des joueurs, rapporte le président du club. Mais, via Youssouf, une personne responsable de la principauté nous a appelés et va nous permettre de visiter le centre de formation de Monaco, nous invite au match et, normalement, on voit les joueurs à la fin de la rencontre. »









« C’est un peu une sortie pédagogique »

Une visite du centre de formation de l’OGC Nice est également prévue vendredi, tout comme un match amical face à des équipes U10 des Aiglons. « A cet âge-là, peu sortent de leur cadre quotidien, détaille Youssouf Fofana. Ils vont à l’école, ils jouent au foot, mais n’arrivent pas forcément à sortir ailleurs. C’est une bonne idée de leur faire découvrir d’autres choses, même si ça reste dans le cadre du foot. C’est un peu une sortie pédagogique. Ramener des enfants de cet âge-là à Monaco, ça va être super. »

Et ça sera encore mieux si le milieu défensif de l’ASM marque un petit but pour mettre encore plus de folie dans les rangs parisiens, alors que Moussa Diaby, incertain pour la rencontre, avait trouvé le chemin des filets à l’aller. « Ils n’ont pas vraiment choisi l’équipe qu’ils allaient soutenir, relève Fofana. Mais j’espère en mettre une au fond. Après, ce qui est bien, c’est qu’il y a eu plein de buts à l’aller et je leur souhaite la même chose au match retour, mais avec une victoire facile pour nous. » Quoi qu’il en soit, on connaît des équipes qui risquent d’entendre encore parler de Youssouf Fofana et Moussa Diaby lors des prochains tournois en région parisienne.