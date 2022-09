Griedge Mbock avait enfin été épargnée par les blessures durant la saison 2021-2022. Victime d’une rupture du tendon d’Achille en juin 2020 puis d’une deuxième opération chirurgicale après une rechute cinq mois plus tard, la défenseuse lyonnaise vient malheureusement de subir un nouveau coup dur mardi. A la 37e minute de jeu d’un match de qualification sans enjeu contre la Grèce (5-1) à Sedan, les Bleues étant déjà assurées d’être au Mondial 2023, la joueuse de 27 ans s’est effondrée après une action sans contact.





Images terribles de @MGriedge qui s'est blessé au genou avec l'équipe de France pic.twitter.com/xgIPi90VCs — OL+ Féminin (@OL_Plus_Fem) September 6, 2022







L’Olympique Lyonnais vient d’officialiser ce jeudi la nature de sa blessure, via un communiqué : il s’agit d’une luxation du genou droit, qui a été réduite dès mardi soir, en urgence, à l’hôpital de Charleville-Mézières. Griedge Mbock a été rapatriée mercredi à Lyon, où elle se trouve hospitalisée à l’hôpital Jean-Mermoz pour établir un diagnostic plus précis de ses lésions du genou.









Une chirurgie est programmée pour mardi prochain et l’OL annonce d’ores et déjà « une indisponibilité évaluée à 6 mois minimum ». Autant dire qu’on se dirige vers une nouvelle saison quasiment blanche pour l’ancienne Guingampaise, comme en 2020-2021. Le club lyonnais conclut son communiqué du jour en égratignant Corinne Diacre : « L’OL souhaite préciser qu’il avait expressément demandé à la FFF de ménager ses joueuses pour ces deux rencontres sans enjeu, au vu du calendrier chargé et des nombreux matchs disputés cette saison dans les différentes compétitions nationales et internationales ». Griedge Mbock a ainsi disputé mardi son 40e match officiel depuis septembre 2021. Pas de doute, les relations sont toujours au beau fixe entre l’OL et la sélectionneuse des Bleues.