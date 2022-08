En poste depuis 2017, la sélectionneuse de l’équipe de France féminine, Corinne Diacre, a vu son contrat prolongé jusqu’en 2024 par la FFF. Avec le Mondial 2023 et les Jeux olympiques de Paris en 2024,​ l’ex entraîneuse de Clermont se voit offrir deux nouvelles chances d’apporter un premier titre international au football féminin français.

Cette prolongation n’est pas une surprise quand on connaît l’affection que lui porte le boss de la FFF, Noël Le Graët, qui l’avait soutenu au lendemain de l’élimination aux portes de la finale face à l’Allemagne. Principalement décriée pour ses choix forts et sa personnalité clivante, le président de la Fédération lui avait fixé l’objectif d’atteindre les demi-finales. Objectif atteint pour Corinne Diacre qui s’est payée le luxe de ne pas sélectionner les Lyonnaises championnes de France et d’Europe, Eugénie le Sommer et Amandine Henry.

Une nette progression

La méthode Diacre semble tout de même fonctionner. Lors de cet Euro 2022, l’équipe de France féminine a atteint le dernier carré d’une grande compétition pour la première fois depuis les JO de Londres en 2012. Elle ne s’était pas qualifiée pour les derniers Jeux de Tokyo.