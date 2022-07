Une barrière est tombée, mais elle donnait sur un mur encore plus solide. Après avoir enfin franchi le cap des quarts de finale en compétition majeure, l'équipe de France féminine a dû s’incliner face à l'Allemagne aux portes de la finale de l'Euro 2022 (défaite 2-1). Amère en zone mixte, la capitaine des Bleues Wendie Renard ne voit guère plus de satisfaction à se faire sortir dans le dernier carré qu’au tour précédent.

« Que tu arrêtes en quarts ou en demies, ça ne change rien pour moi, l’objectif est de gagner le titre. Il y a de la qualité dans ce groupe, il y a des jeunes joueuses prometteuses. C’est dommage à dire, mais je pense que ce soir, elles vont franchir des paliers parce que c’est en faisant des erreurs qu’on apprend. »

Viser la finale la prochaine fois

Ces jeunes joueuses, comme Selma Bacha (21 ans), ne se laissent pas abattre malgré le poids des premiers échecs et la frustration du manque de réalisme, dont on pressentait qu’il finirait par coûter cher à cette équipe. « Quels regrets ? Franchement, juste un peu l’efficacité, mais sinon je n’ai pas de regret, déclarait Bacha au micro de Canal+ après la rencontre. On a tout donné, on se regardait, on n’en pouvait plus sur le terrain. On a tout donné, on a vraiment mouillé ce maillot bleu. […] On peut être fières de notre parcours, personne ne nous croyait là. »

Les joueuses de Corinne Diacre entendent désormais digérer l’échec puis se relever, plus fortes que jamais. Kadidiatou Diani, également au micro de Canal+ : « Les principaux regrets, je pense que c’est surtout le manque d’efficacité, encore aujourd’hui. Malheureusement, ça arrive, mais on va en tirer des leçons pour les prochaines compétitions. » Et Bacha de conclure : « la prochaine étape sera de viser la finale. Il faut y croire, il ne faut pas lâcher. »