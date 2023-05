Il y a trois mois, on avait compris que le maire de Bougival n’en pouvait plus d’avoir Neymar parmi les prestigieux habitants de sa petite commune des Yvelines. Etaient alors en cause les bruyantes fêtes répétées au domicile de la star brésilienne du Paris Saint-Germain. Dans Le Parisien, Luc Wattelle le décrivait alors comme « un individu irrespectueux » de ses voisins. « Ce n’était pas juste un fond sonore, expliquait-il alors après une énième fiesta organisée dans sa villa pour son anniversaire. C’était prodigieusement agaçant. » Le maire (sans étiquette) de Bougival s’est à nouveau dit « catastrophé » jeudi par la présence de l’ancien joueur du Barça dans sa commune de 9.000 habitants.





📸 PSG fans in front of Neymar's house pic.twitter.com/wXgIOBNM6M — ParisienTimes (@parisientimes) May 3, 2023



Que lui reproche-t-il au juste cette fois-ci ? L’improbable rassemblement spontané effectué mercredi soir par quelques dizaines de supporteurs du PSG, venus scander devant sa maison « Neymar, casse-toi » pendant une dizaine de minutes. Si le club parisien a publiquement soutenu son joueur face à cette intrusion de fans parisiens, avant de renforcer la sécurité au Camp des Loges ainsi que devant le domicile de Neymar, Lionel Messi et Marco Verratti, tous visés par les supporteurs mercredi, Luc Wattelle n’a donc pas la même lecture des faits.









Celui-ci ne fait étrangement pas de l’attaquant brésilien une victime dans cette affaire. « Une fois de plus avec M. Neymar, la ville est prise en otage pour des faits qui n’ont rien à voir avec elle, lâche l’élu, interrogé par Le Parisien. Je ne comprends pas que le football se transforme en règlement de compte ailleurs que sur un terrain de jeu. » Dans cette saison pour le moins rocambolesque côté PSG, on n’est sans doute pas loin d’avoir droit à la story WTF de l’année de Neymar sur son compte Instagram (208 millions d’abonnés) pour clasher le maire de Bougival, non ?