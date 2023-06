José Mourinho ne saura jamais perdre, jamais. Après sa première défaite lors d’une finale européenne face au FC Séville en Ligue Europa, l’entraîneur de l’AS Roma s’en est pris à l’arbitrage - comme d’habitude. Le Mou a rejoué le célèbre couplet de Didier Drogba, époque Chelsea, « it’s a fucking disgrace » ( « c’est une putain de honte »), sur le parking de la Puskas Arena, où il a croisé l’arbitre Anthony Taylor. Et ajouté quelques mots pas très glorieux en bonus. Il a également pris à partie Roberto Rosetti, président de la commission des arbitres de l’UEFA.





𝗠𝗼𝘂𝗿𝗶𝗻𝗵𝗼: “𝗦𝗲𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗳*****𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗴𝗿𝗮𝘇𝗶𝗮‼️”



L’allenatore della Roma urla tutta la sua rabbia in faccia all’arbitro Taylor🤬 Mentre Rosetti, designatore UEFA, cerca di calmarlo



📹 @GianluVisco #ASRoma #Mourinho #EuropaLeagueFinal #Sportitalia pic.twitter.com/3TxOZAEol0 — Sportitalia (@tvdellosport) May 31, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



José Mourinho avait déjà fait part de sa colère à chaud après le coup de sifflet final, au micro de Sky Sports. En plus d’un penalty d’abord accordé (puis annulé) en faveur du FC Séville, le Portugais estime que l’arbitre a fait preuve de clémence envers le club andalou. « L’arbitre semblait espagnol. Il n’a pas donné toute une série de cartons jaunes et la chose injuste est que Lamela, qui aurait dû prendre un deuxième carton jaune, a ensuite marqué son tir au but. »