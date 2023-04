Il n’a (pour une fois) pas fait un grand match en phase finale de Ligue des champions, mais face à Chelsea, Karim Benzema a tout de même marqué encore un peu plus l’histoire de son club. Le Français a disputé à Stamford Bridge son 131e match de C1 avec le maillot madrilène, devenant le joueur le plus capé du Real dans la compétition, devant Raul et Sergio Ramos. Peut-être pas le record le plus spectaculaire, mais qui dit tout de la régularité de KB9 au plus haut niveau, lui qui était arrivé à Madrid en 2009.





131 - Joueurs de champ avec le plus de matches de Ligue des Champions pour le Real Madrid :



🔝 Karim Benzema - 131

2⃣ Raúl - 130

3⃣ Sergio Ramos - 129



Patron. #UCL pic.twitter.com/OKWzBMXvvt — OptaJean (@OptaJean) April 18, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Qualifié avec son équipe pour les demi-finales, le Français peut espérer en cette fin de saison s’installer dans le top 3 des meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des champions. Avec 90 réalisations, il n’est qu’à une petite unité de Robert Lewandowski - et loin derrière les Martiens Lionel Messi (129) et Cristiano Ronaldo (140).

Le Barcelonais n’est plus dans la compétition cette saison. Pour le Real, le futur adversaire sera le Bayern Munich ou Manchester City, qui s’affrontent ce mercredi soir.