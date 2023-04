Bayern Munich - Manchester City EN DIRECT : Le Bayern pousse mais se casse les dents sur Ederson… Suivez le quart de finale retour avec nous

Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous.

Bayern München at home to Manchester City tonight! 🇩🇪👏🏻 pic.twitter.com/mwiwvZQNJO

15e : Il y a des matchs comme ça où, dès les premiers contacts, les premières accélérations, tu sais que tu vas assister à un petit bout d'histoire. Et puis il y en a où tu sais qu'il ne va rien se passer de tel. On penche très clairement pour la deuxième option ce soir.

2e : On va voir si les Bavarois respectent la consigne de Thomas Top Top Tuchel de faire un pressing de dingo dès le coup d'envoi et d'asphyxier les Anglais.

❗ So starten wir in das Viertelfinal-Rückspiel gegen @ManCity . 🔥 #FCBMCI #PACKMAS pic.twitter.com/adfMRNYy4g

: Du côté du Pep, on remet le même XI qu'à l'aller, avec donc Foden et Mahrez sur le banc.

20h40 : On jette un oeil aux deux compos et on se retrouve pour le coup d'envoi.

20h37 : On a beau être rêveurs et optimistes, on voit mal comment un Bayern en plein carnaval va pouvoir retourner ce collectif de City ce soir. Mais sait-on jamais après tout, on n’est jamais à l’abri d’assister à une remontada de malade et un match cinq étoiles.