L’AC Milan ne s’était plus qualifié pour une demi-finale de Ligue des champions depuis la saison 2006-2007. A l’époque, les Pirlo, Kaka et « Pippo » Inzaghi avaient même arraché leur septième titre en C1. 16 ans plus tard, Olivier Giroud et Mike Maignan peuvent rêver d’imiter leurs glorieux aînés.

Les Rossoneri ont obtenu leur place dans le dernier carré ce mardi soir à Naples, grâce à un match nul (1-1) suffisant après la victoire de l’aller (1-0). Giroud a ouvert la marque peu avant la mi-temps (43e), après une offrande de Rafael Leão, auteur d’une sublime course de 70 mètres, avec au passage trois défenseurs napolitains battus.





Auparavant, l’attaquant des Bleus avait vu son penalty – provoqué par l’insaisissable Portugais – repoussé par Alex Meret (22e). Le gardien napolitain s’est de nouveau interposé devant Giroud cinq minutes plus tard, avant de finir par céder, pour le cinquième but du Français cette saison en C1. « Je suis content d’avoir marqué sur un travail fantastique de Leão, même si je pouvais marquer avant, a-t-il lancé devant les caméras de Canale 5. On a fait le match qu’on voulait, en marquant en première période. Avec cet état d’esprit, on peut rêver. »

Maignan, l’aimant à penalty

L’incontournable Victor Osimhen a bien égalisé dans les arrêts de jeu de la rencontre (90e+3). Mais il était trop tard pour le leader de Serie A. L’histoire aurait pu être différente si Maignan n’avait pas encore enfilé la panoplie de « Super Mike » à la 82e minute, en repoussant le penalty de Khvicha Kvaratskhelia. Son troisième arrêt sur cinq « penos » cette saison, en club comme en sélection (souvenez-vous de France – Pays-Bas).









Les deux Bleus devraient retrouver en demi-finale une autre équipe italienne, l’Inter, pour un appétissant derby milanais. Les Nerazzurri doivent encore valider leur billet mercredi soir à San Siro face au Benfica, après le succès de l’aller à Lisbonne (2-0).