La météo des forêts, nouvel insider mercato de qualité à garder en tête. A peine le dernier joujou de Météo-France annonce-t-il des risques de feux de forêts élevés en Ile-de-France ce mardi que Kylian Mbappé allume un brasier à faire passer l’incendie de Notre-Dame pour un barbecue de boy-scouts. Des jours, pour tout vous dire, qu’on caressait l’espoir jamais déçu d’un nouveau feuilleton insupportable comme seul Kyky sait les mettre en scène, à l’américaine.

Un coup fourré par courrier

On se souvient encore des petits clins d’œil complices sur le tchat du boulot à la lecture du tweet génialement prémonitoire d’un certain@AtomeEcrivain39 la semaine dernière : « Mbappé n’a pas été le centre d’attention de la planète foot depuis six mois, il nous prépare un coup de sociopathe là je le sens ». Arrêtons-nous d’ailleurs quelques instants sur le coup de sociopathe en question : un courrier tout à fait dispensable avec A/R, de ceux qui t’obligent à te taper 30 minutes de queue à la poste samedi matin parce que t’as pas eu le temps avant ALORS QUE BON J’ETAIS CHEZ MOI POURQUOI LE FACTEUR A PAS SONNE SA MERE ??????









Bref, à la torture de la décision elle-même, le clan Mbappé a décidé d’ajouter la lourdeur administrative, comme pour profiter plus longtemps de l’euphorie d’avant la connerie. Le truc que tu ne devrais pas faire, mais au moment où tu le fais, que c’est bon bordel. Nous y revoilà, donc. Mbappé et sa manie de perpétuer un état de belligérance permanent avec le PSG, qui pensait bien s’être acheté la paix sociale pour plus longtemps que ça l’an passé. Nos confrères de l’Equipe et de RMC évoquent un Nasser colère de chez colère lundi soir.

On imagine aisément les deux trois envies de meurtre qui ont pu lui traverser l’esprit : Quoi, comment ça, un contrat à 600 plaques sur trois ans, une masse salariale grévée sur plusieurs générations, des copains partout au club pour le contenter, et Kylian me plante un couteau dans le dos, maudit Brutus ?

Le PSG surpris, vraiment ?

Pourtant, il y avait bien quelques indices, hein. La crise d’octobre, quand on apprenait que Mbappé n’avait pas digéré les promesses non tenues sur le recrutement et avait demandé à partir deux mois après sa prolongation ronflante. Les petites déclas perfides ici et là, à coups de « notre maximum c’est ça », après l’élimination contre le Bayern, et surtout, l’enthousiasme délirant quand on l’interrogeait sur son avenir à plusieurs reprises : « L’an prochain ? Je serai au PSG, je suis sous contrat ». Cache ta joie, Kylian.

Les gens bien informés sont formels : meurtris par tant d’ingratitude, Nasser et Doha auraient décidé de mettre Mbappé sur le marché illico, soit leur première décision un peu près sensée depuis trois ans. Celle qui aurait dû être prise à l’été 2021, déjà, quand le joueur avait gentiment demandé la permission. On assume de pousser le bouchon : le PSG possède une occasion en or blanc de rejoindre la grande famille des clubs européens rationnels.

Ceux qui placent la fameuse institution au-dessus des stars et de leurs états d’âme.

Ceux qui prennent un chèque quand il faut le prendre sans faire des crises d’ego contre-productives pour tout le monde.

Ceux qui actent sans ressasser la fin du projet « frime en Lamborghini sur les Champs » lancé en 2017, à cent balles les dix minutes de kiff.

Après tout, Mbappé est arrivé en 2017, et la victoire en Ligue des champions n’a jamais paru aussi illusoire. Les premiers signaux envoyés par Doha, enfin de ce qu’on peut en déduire, semblent rassurants, quand notre inconscient se représentait plutôt Al-Thani prostré dans son déguisement de veuve sicilienne en deuil. « Dans la phase qu’ils veulent ouvrir, les propriétaires insistent beaucoup sur la création d’un collectif et non sur une collection de joueurs », a ainsi transmis en off le club à l’Equipe.

Fort avec les forts, c’est le moment

Mais avec Paris, méfiance jusqu’au bout. Car après la colère, vient souvent le déni, et ce club est capable de n’importe quelle folie quand il sent son amour-propre l’abandonner. A tout moment, un type plus ou moins important dans l’entourage du Prince peut remettre une pièce dans le juke-box du drama : d’abord on vend, puis on ne vend plus, enfin peut-être, mais surtout pas au Real Madrid. Et puis on ne tenterait pas une dernière offre au bluff, ça avait bien marché l’an dernier, non ?

Sauf qu’au-delà du fait qu’on ne voit pas trop ce que le Qatar peur offrir de plus à son attaquant, à part 50 % des gisements gaziers au pays et la femme de l’Emir, le message envoyé serait désastreux, alors même que le PSG a diffusé, à tort ou à raison, le sentiment de s’être défroqué de haut en bas pour garder son joyau. Peut-il encore se rhabiller dignement, après avoir déjà fait preuve d’une fermeté surprenante sur le dossier Messi, qu’on voyait prolongé encore gros comme une maison au printemps ? Il y perdrait Mbappé mais gagnerait sans doute le respect un peu partout.