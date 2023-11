Il est arrivé en grande forme en conférence de presse, ce lundi à Clairefontaine. Petit sourire en coin, petites blagues pour certains journalistes. Avant d’affronter Gibraltar et la Grèce, lors des matchs qualificatifs pour l’Euro 2024, pour lequel les Bleus sont déjà qualifiés, Didier Deschamps s’est montré dissert (quarante-cinq minutes de questions-réponses), surtout au moment d’évoquer le niveau de la Ligue 1 qui, cette année, peine à émouvoir les foules.

Le double champion du monde (joueur et sélectionneur) a bien tenté une petite pirouette, en expliquant qu’il y avait moins d’équipes donc moins de buts. Puis a un peu détaillé sa pensée : « Certainement le fait d’être passé à 18 équipes, avec le nombre de descentes, il y a désormais beaucoup d’équipes concernées. Une équipe huitième ou neuvième, on voit qu’il n’y a qu’un point d’avance sur le barragiste. C’est plus dur en haut, mais la crainte vient aussi d’en bas. Est-ce que ça conditionne [le niveau] ? Un point de plus ou de moins… Pour moi, la L1 est à son niveau avec ses qualités et ses défauts. »

Jamais autant de joueurs de L1 dans les 23

Onze buts lors de la onzième journée de L1, douze buts (avec un match en moins) lors de la douzième journée ce week-end… On ne peut pas dire que les amateurs de football se régalent dans l’Hexagone. Mais, selon Didier Deschamps, ce n’est pas propre à la Ligue 1. « Avec Guy [Stéphan, son adjoint], quand on regarde certains week-ends, il n’y a pas qu’en L1 qu’il y a des matchs soporifiques, a indiqué le sélectionneur. L’enchaînement le week-end, avec la Coupe d’Europe la semaine… La L1 est toujours difficile, car il y a une prédominance physique. Ça arrive qu’il n’y ait pas une grande qualité. Dans les autres championnats, ce n’est pas toujours un plaisir de regarder du début à la fin. »

Et Didier Deschamps a trouvé un argument incomparable à sa démonstration : il n’a jamais sélectionné autant de joueurs évoluant dans l’élite française (Mbappé, Dembélé, Kolo Muani, Zaïre-Emery, Lucas Hernandez, Clauss, Samba, Fofana, Todibo) : « Ça voudrait dire que je me trompe ? Nooon (sourires), même s’il y en a cinq qui sont dans un même club. La L1 est compétitive. »