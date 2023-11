Il n’a pas perdu de temps. Un peu plus de trois heures après la victoire du PSG à Reims (0-3), au cours duquel il a marqué les trois buts de son équipe, Kylian Mbappé s’est retrouvé sur la scène de l’Olympia, à Paris. Pas question de football, ici, « seulement » de soutenir l’association Premiers de cordée, dont il est le parrain, qui organisait un concert caritatif dans la célèbre salle parisienne.

A 17h il met un triplé avec le #PSG à Reims en Ligue 1 ⚽️⚽️⚽️



A 22h30 il est sur la scène de l’@OLYMPIAHALL pour le concert de l’association @PremiersdCordee dont il est le parrain, en famille avec son frère Ethan et son père Wilfried.



Exemplaire @KMbappe 👏👏👏 pic.twitter.com/ZuyMpT8mGi — Bruno Cammalleri (@brunocammalleri) November 11, 2023



Accompagné de son frère, Ethan, et de son père, Wilfried, Kylian Mbappé a pris le micro pour dire quelques mots à un public enchanté. « J’ai essayé de venir le plus vite possible, je viens un peu tard, mais, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. C’est toujours un plaisir de voir que tous les gens qui sont là partagent les mêmes valeurs que nous, les mêmes valeurs que cette association, a expliqué le capitaine du PSG. Le but, c’est d’aider et de transmettre. Vu les sourires et les regards, je pense que ça s’est pas trop mal passé. »

Alors que son arrivée tardait, les organisateurs du spectacle ont dû un peu rallonger le spectacle, pour que le public puisse voir Kylian Mbappé, rapporte Le Parisien. Grâce à cette soirée, où étaient notamment présents Jean-Louis Aubert, Patrick Fiori ou Gaëtan Roussel, l’association Premiers de cordée a récolté 100.000 euros de don.